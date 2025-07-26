Изготовлено в Каркаралинске

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинские товаропроизводители стараются постоянно улучшать качество продукции и делать ее более узнаваемой на внутреннем рынке. Ведь когда есть доверие потребителей, будет и доход.

фото КХ «Қарынши»

Один из таких производителей – кресть­янское хозяйство «Қарынши» Каркаралинского района, выпускающее молочную и мясную продукцию. Недавно оно благодаря кумысу прославилось на весь Казахстан. Изготовитель этого напитка made in Karkaraly принял участие в гастрофестивале BaiQymyz, который проходил в Астане, и занял второе место. Фермеру Кайырбеку Кыдыралину вручили премию в 15 млн тенге.

– Мы и не ожидали, что будем в числе победителей, – говорит учредитель кресть­янского хозяйства «Қарынши» Кайырбек Кыдыралин. – К самому гастрофестивалю готовились долго – два месяца. В Астану привезли не только кумыс, но и 200 килограммов конины, баранину, масло, сметану, курт. Все эти продукты раздавали гостям праздника бесплатно.

Крестьянское хозяйство «Қарынши» существует уже более 30 лет. Начиналось оно с 10 лошадей, 150 овец и одной дойной коровы. Семейное предприятие росло и превратилось в большую ферму со своими пастбищами и полями, где выращивают пшеницу и многолетние кормовые травы. Сейчас здесь около 800 лошадей, более 3 000 овец и 200 коров.

У крестьянского хозяйства есть собственный убойный пункт. А с недавних пор оно реализует проект по строительству откормочной площадки мощностью 50 тонн мяса в год. Его стоимость – 500 млн тенге.

Большинство фермеров Каркаралинского района занимаются животноводством, однако есть здесь и растениеводы. Они заинтересованы в увеличении урожайнос­ти, поэтому уделяют большое внимание восстановлению орошения. В числе таких производителей – крестьянское хозяйство «Атамекен». Оно купило две дождевальные установки, которые сейчас поливают поля с подсолнечником.

Орошаемая площадь составила около 300 га. В планах расширить ее еще на 160 га. К слову, кроме масличной культуры КХ «Атамекен» выращивает пшеницу и ячмень.

Глава крестьянского хозяйства Кинят Сламбек не скрывает, что дождевальные установки – дорогое удовольствие. Однако использовать их выгодно, да и вложения окупаются: во-первых, за счет повышения урожайности, а во-вторых, благодаря возмещению из госбюджета 50% затрат на оросительные системы.

Отметим, что почти 70% экономики Каркаралинского района составляет сельское хозяйство. Здесь дислоцируются более 800 товаропроизводителей. Благодаря господдержке по таким программам, как «Сыбаға», «Еңбек», «Агробизнес», растет поголовье скота, а следовательно, и объемы производства мясной и молочной продукции. Таким образом Каркаралинский район вносит весомый вклад в продовольственную безопасность Карагандинской области.

#рынок #продукция #товаропроизводители #Каркаралинск #Қарынши

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