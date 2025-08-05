собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото пресс-службы облакимата

В период с 2025 по 2026 годы в регионе будут проведены работы по внесению изменений в генеральные планы 105 населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата

В Туркестанской области 801 населённый пункт, 794 из числа которых охвачены генеральными планами. Реализация генеральных планов оставшихся семи населенных пунктов запланирована на текущий год.

Разработана и представлена на экспертизу комплексная схема градостроительного планирования территорий Туркестанской области. До конца года документ будет утверждён областным маслихатом.

Эти вопросы обсуждались на очередном совещании с участием акима области Нуралхана Кушерова. Глава региона поручил собрать ответственных специалистов отрасли и привлечь их к обсуждению проделанной работы и работе с планами. Эти работы будут находиться под строгим контролем.

«Большое значение имеет работа по планированию генеральной схемы расселения районов и городов на территории области, ведь именно комплексный план задаст тон развитию основных направлений в регионе – социально-экономического и производственно-хозяйственного, с учетом природно-климатических условий», - считает аким области Нуралхан Кушеров.

Речь идёт о совершенствовании системы расселения, развитии населённых пунктов, производственной, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктуры, защите территорий от вредного воздействия природных, антропогенных, техногенных явлений и процессов. Также на основе принципов современного градостроительства проводятся работы по улучшению экологической обстановки, сохранению объектов историко-культурного наследия и охраняемых ландшафтных объектов.

В Туркестанской области зарегистрировано 14 районов и 3 города. Из них 3 города областного значения, 4 города районного значения и 10 районных центров.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Туркестанской области Нурлыжан Букебаев отмечает, что в населенных пунктах области проведена аналитическая работа, итогом которой стало выявление 387 некачественных генеральных планов. Вместе с тем, утверждена дорожная карта на 2025-2029 годы по внесению изменений в генеральный план областного акимата.

На данный момент из областного бюджета выделены средства на изменение генеральных планов 30 населенных пунктов, работы ведутся по графику. Кроме того, проводятся корректирующие мероприятия по генеральным планам 75 населенных пунктов. В прошлом году разработаны генеральные планы 37 населенных пунктов. В настоящее время разрабатываются проекты по упорядочению генеральных планов трех населенных пунктов - Бургулиук, Сарыагаш и Жибек Жолы.

Сегодня в рамках исполнения поручения Администрации Президента Республики Казахстан в базу строительства внедряется 71% оцифрованных генеральных планов семи городов Туркестанской области и 32 проекта детальной планировки.

В базу строительства уже включены генеральные планы городов Туркестан, Кентау, Ленгера, Шардары и Сарыагаша. Кроме того, проводятся мероприятия по оцифровке генеральных планов городов Арыси и Жетысая.