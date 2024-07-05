Изменены правила проведения ЕНТ

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В правила проведения Единого национального тестирования внесены изменения, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в новом варианте правил добавлено, что лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, сдают ЕНТ по грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением поступающих на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения.

Также прописано, что лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, поступающие на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, сдают ЕНТ по грамотности чтения (язык обучения).

Поступающие на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, будут сдавать ЕНТ не только по специальной дисциплине, но и по общепрофессиональной, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки.

Поступающие на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, требующие творческой подготовки, предусматривающие сокращенные сроки обучения, сдают ЕНТ так же – по специальной дисциплине, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК.

В документе прописано количество тестовых заданий, продолжительность тестирования, максимальный балл для всех категорий абитуриентов, в том числе для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК.

Добавлены пункты относительно поступающих с сертификатом КАЗТЕСТ и выпускников, завершивших обучение по образовательным программам автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Изменения приняты 28 июня и вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня первого официального опубликования.

#ЕНТ #правила #изменения

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