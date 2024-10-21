Изменятся правила переселения внутрених мигрантов и кандасов

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан пакет поправок в действующие НПА в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 20 «Об утверждении Правил включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев» и приказ заместителя премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 234 «Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы» размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 ноября 2024 года.

Данный пакет поправок разработан с учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций Генеральной прокуратуры РК.

В частности, предусматриваются следующие изменения:

1) осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путем проведения выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;

2) расширение права центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;

3) закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;

4) исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Вместе с тем сообщаем, что государственные услуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер государственной поддержки добровольного переселения планируется автоматизировать с марта 2025 года. Таким образом, будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.

Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит четкий мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности.

Принятие данного проекта приказа не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Подробнее с документом можно ознакомится на портале «Открытые НПА».