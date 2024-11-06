АФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской области

Департамент АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличил руководителя общественного объединения «Шаңырақ» Садырбая А. в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства
Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.
Основная цель – незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель.
«Далее, дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров. При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома. Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге. Садырбай задержан. Его сообщница с санкции следственного суда находится под домашним арестом. В соответствии со ст.201 УПК иные сведения разглашению не подлежат», - говорится в пресс-релизе.