Известный скрипач Аскар Дуйсенбаев выступит в Астане

Казахский государственный симфонический оркестр Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой 17 января даст концерт классической музыки, сообщает Kazpravda.kz
Как пишет qazaqculture.com, ключевым событием программы станет выступление заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося скрипача Аскара Дуйсенбаева.
За дирижерским пультом – заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров.
В программу концерта войдут увертюра к опере «Оберон» К. Вебера, концерт для скрипки с оркестром и «Вариации на тему Гайдна» И. Брамса.
Особенностью этого вечера станет уникальная возможность для зрителей увидеть оркестр со всех ракурсов.
Необычная концепция зрительского пространства, великолепное исполнение и изысканная программа создадут незабываемую атмосферу, наполненную вдохновением и глубокими эмоциями.
Аскар Дуйсенбаев окончил Алматинскую консерваторию имени Курмангазы, обучаясь под руководством заслуженного деятеля РК, профессора А. Акбарова.
В ассистентуре совершенствовал свое исполнительское мастерство, проходя мастер-классы у выдающихся музыкантов мировой классической сцены, таких как М. Копельман, Р. Давидян и В. Берлинский в Москве.
В аспирантуре Московской Государственной консерватории имени Чайковского обучался под руководством народного артиста России, профессора В. М. Иванова.
В своей творческой карьере он сотрудничал с ведущими филармониями и оркестрами страны.
В гастрольном списке – города России, Узбекистана, Кыргызстана, Иордании, Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Швеции, Японии и США.