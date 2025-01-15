Известный скрипач Аскар Дуйсенбаев выступит в Астане

Музыка,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Казахский государственный симфонический оркестр Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой 17 января даст концерт классической музыки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: qazaqculture.com

Как пишет qazaqculture.com, ключевым событием программы станет выступление заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося скрипача Аскара Дуйсенбаева.

За дирижерским пультом – заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров.

В программу концерта войдут увертюра к опере «Оберон» К. Вебера, концерт для скрипки с оркестром и «Вариации на тему Гайдна» И. Брамса.

Особенностью этого вечера станет уникальная возможность для зрителей увидеть оркестр со всех ракурсов.

Необычная концепция зрительского пространства, великолепное исполнение и изысканная программа создадут незабываемую атмосферу, наполненную вдохновением и глубокими эмоциями.

Аскар Дуйсенбаев окончил Алматинскую консерваторию имени Курмангазы, обучаясь под руководством заслуженного деятеля РК, профессора А. Акбарова.

В ассистентуре совершенствовал свое исполнительское мастерство, проходя мастер-классы у выдающихся музыкантов мировой классической сцены, таких как М. Копельман, Р. Давидян и В. Берлинский в Москве.

В аспирантуре Московской Государственной консерватории имени Чайковского обучался под руководством народного артиста России, профессора В. М. Иванова.

В своей творческой карьере он сотрудничал с ведущими филармониями и оркестрами страны.

В гастрольном списке – города России, Узбекистана, Кыргызстана, Иордании, Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Швеции, Японии и США.

#«Қазақконцерт» #скрипач #Аскар дуйсенбаев #КазГСО

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