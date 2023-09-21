Изъятие неиспользуемых земель: вице-премьер поручил разработать другие подходы и механизмы

Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам Жумангарина, если у сельчан не будет пастбищных земель, то о каком развитии может идти речь? Земли должны работать на экономику страны, а не оставаться неиспользованными из-за бюрократических препонов.

Фото: Kazpravda.kz

В правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина состоялось заседание комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отметил председатель КУЗР Мурат Темиржанов, в прошлом году доля добровольного возврата составляла 72,2% от общей площади. В этом году эта доля снизилась до 62%, что означает рост показателя принудительного изъятия.

«Что касается законности принятых акиматами решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения, то с 2022 года по итогам проверок выявлены 515 незаконных решений на площади 526,3 тыс. гектаров, из которых отменены 135, по оставшимся 380 решениям проводится работа по их отмене», — сообщил Мурат Темиржанов.

Процесс возврата неиспользуемых земель осложняется несколькими существенными факторами. Основные — разногласия с судами по процедурам исковых требований, невозможность проведения контрольных проверок по ранее выданным предписаниям в связи с введенными в 2022 году новыми требованиями Предпринимательского кодекса, и нехватка людских ресурсов в региональных подразделениях КУЗРа.

В текущем году усилена ответственность землевладельцев по использованию своих участков и местных исполнительных органов по законности предоставления сельхозземель. В марте 2023 года был принят закон о внесении изменений и дополнений в КоАП в части установления ответственности должностных лиц местных исполнительных органов за нарушения земельного законодательства. С 8 октября 2023 года вступают в силу принятые 1 августа правила оказания государственной услуги в рамках инфосистемы Единого государственного кадастра недвижимости. Кроме того, уже разработан проект постановления правительства, согласно которому будет увеличена численность государственных земельных инспекторов.

«Земля, как и наши другие природные ресурсы, Конституцией Казахстана определены принадлежащими народу. И вопрос изъятия неиспользуемых земель заключается не только в их возврате в госсобственность, но и в дальнейшем справедливом распределении. Глава государства четко обозначил задачу: стимулировать развитие кооперации личных подсобных хозяйств по программе «Ауыл аманаты». Но если у сельчан не будет пастбищных земель, то о каком развитии может идти речь? Земли должны работать на экономику страны, а не оставаться неиспользованными из-за бюрократических препонов. Нужно разработать другие подходы и механизмы для скорейшего и справедливого решения этого вопроса. Необходимо детально проработать все вопросы и внести конкретные предложения по их решению. А акиматам — форсировать работу по наполнению Единого государственного кадастра недвижимости и запуску региональных геоинформационных систем под координацией министерств промышленности, цифрового развития, сельского хозяйства», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Также было решено проводить заседания комиссии не один раз в квартал, а ежемесячно, для усиления контроля за ходом работы.

#Правительство #земля #участки #изъятие

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