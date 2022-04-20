К абсолютной честности

Для усиления мер по борьбе с коррупцией в Уральске открыта новая платформа Absolute integrity, которая позволит применить научный подход в борьбе с коррупцией. В задачи проекта будет входить анализ взаимосвя­зи integrity (честности) и коррупции, обзор публикаций по теме противодействия коррупции, этики и добросовестного управления, а также обзор прикладных программ и практик по внедрению integrity, этики и добросовестного управления в деятельность госслужащих и населения региона.

– От реализации проекта мы ожидаем повышения качества самостоятельности госорганов по противодействию коррупции. Вместе с тем необходимо усилить совместную работу, опирающую­ся на принципы партнерства, прозрачности, а также оперативного и максимально упрощенного взаимодействия всех ответственных должностных лиц с менеджерами проекта, – комментирует заместитель руководителя управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Алия Денизбаева.

С начала текущего года в регио­не выявлено 36 фактов коррупции. К уголовной ответственнос­ти привлечены 39 госслужащих. Ущерб составил 216 млн тенге.