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К ответу, если туалета нет
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Руководителей школ финансово наказали за отсутствие внутренних туалетов в школах.

По итогам проведенной проверки 23 школы региона оштрафованы за то, что их ученики вынуждены пользоваться необорудованными туалетами, расположенными на задворках учебного заведения. С тех пор, как летом 2021-го вопрос обеспечения безопасности объектов образования, включая наличие внутренних туалетов, рассмотрен на заседании Правительства страны, прошел почти год, но, как оказалось, уличные туалеты по-прежнему являются приметой школьной жизни, и избавляться от них не спешат.

В ходе проверки, проведенной департаментом санитарно-эпидемиологи­ческого контроля, выяснилось, что в зданиях 23 школ нет туалетов. Больше всего таких школ в Сарыагашском районе – 13. Удобствами на улице вынуждены пользоваться ученики четырех школ Мактааральскоого и двух – Отрарского районов. По одной проблемной школе в Толебийском, Байдибекском, Жетысайском районах и городе Туркестане.

Все руководители учреж­дений образования, в которых до сих пор не решен важный вопрос, наказаны штрафами. На 29 человек наложен штраф в размере 230 МРП. Каждый из них обязан не только выплатить солидную сумму в бюджет, но и в ближайшие два месяца устранить выявленные нарушения. Через пару месяцев проштрафившиеся учреждения снова проверят, и, если проблема не будет решена, последуют оргвыводы.

Наличие теплого туалета в здании школы является частью санитарно-гигиени­ческих правил, утвержден­ных Министерством здравоохранения. Оно продиктовано заботой о здоровье детей и подростков.

На обеспечение школ внут­ренними туалетами за счет спонсорских средств, средств областного бюджета и в рамках программы «Дорожная карта занятости» в Южном Казахстане было выделено 2,2 млрд тенге. По итогам 2020 года восстановлены внутренние туалеты 697 школ. В прошлом году для решения этого вопроса в 59 школах из местного бюджета выделили почти полмиллиарда тенге. Этих средств должно было хватить, чтобы забыть о деликатной проблеме навсегда.

И все же руководство и местные исполнительные органы ряда районов провалили эту работу, вынуждая школьников пользоваться удобствами на улице.

Под пристальным наблюдением департамента санитарно-эпидемиологического контроля находится также обеспечение внутренними туалетами вновь открываемых частных и государственных объектов образования, ведь количество вводимых в эксплуатацию школ в Туркестанской области увеличивается ежегодно.

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