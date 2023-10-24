Еще одну газовую тепловую станцию начали строить в Астане

Энергетика
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полное завершение объекта планируется до конца 2025 года

Фото: пресс-служба акимата Астаны

К строительству еще одной газовой тепловой станции приступили в Астане. Об этом аким города Женис Касымбек сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Приступили к строительству еще одной газовой тепловой станции «Тельман». Мощность данного энергоисточника составит 600 Гкал/час. В настоящее время на данном объекте ведутся работы по возведению здания котельной, а также выполнена частичная поставка тепломеханического оборудования. Полное завершение объекта планируется до конца 2025 года», – написал аким.

По его словам, эта газовая тепловая станция позволит обеспечить теплоснабжением перспективную застройку в районе ЖК «Багыстан», международного аэропорта, ЖМ «Пригородный» и др.

Касымбек отметил, что этой осенью завершили строительство газовой тепловой станции «Юго-Восток», первого этапа газовой тепловой станции «Туран». В текущий отопительный сезон они дадут 700 Гкал/час.

«К примеру, станция «Юго-Восток» обеспечивает теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал «Нурлы жол», жилой район «Багыстан» и другие, станция «Туран» – районы новой застройки левобережной части города», – добавил градоначальник.

#Астана #строительство #Касымбек #газовая тепловая станция

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