Качали, качают и… будут качать?

На правчасе в Мажилисе по вопросам развития нефтяной отрасли народные избранники удивили – они говорили о том, что иностранные компании, эксплуатируя нефтяные месторождения Казахстана, вернув неоднократно свои инвестиции, не вкладывают ни в переработку, ни в инфраструктуру, а свои «вложения» в соцсферу возвращают добычей нефти сверхнормы. И что настала пора, чтобы и граждане Казахстана начали наконец ощущать, что выкачиваемое из недр земли богатство принадлежит и им тоже.

А началось все с вопросов депутатов о том, когда все-таки нефтяные компании начнут насыщать нефтью внутренний рынок. Господа-нефтяники – и. о. генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Стивен Коннор, генеральный директор ТОО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» Марко Марсили и управляющий директор ТОО «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) Джанкарло Рую – в своих ответах были пространны и дипломатичны. Но мы не станем здесь их цитировать, тем более что общий лейтмотив их ответов вполне очевиден – мол, таковы условия соглашения о разделе продукции, мы, мол, не виноваты. Сами, мол, подписались.

Подписались. Но, как сказал вице-спикер Альберт Рау, инвесторам нужно понять – время изменилось. Казахстан изменился. Казахстанцы изменились.

– Три ведущие компании, вы услышьте нас тоже. Не только Казахстан изменился, мы уже не те, что были 33 года назад. Нам нужно удвоить ВВП. Мы же не удвоим добычу нефти? Мы не удвоим, так же как не удвоим добычу руды. Мы не можем вырастить двойной урожай. Только за счет переработки мы можем нарастить наш ВВП. Поэтому при всем уважении, действительно у людей складывается такое ощущение, что вы четко считаете, что будет через 20 лет, когда у нас нефть закончится, а вы скажете: «Сау болыныздар! Мы пошли». Не принимает уже народ сегодня этого, – откровенно сказал Альберт Рау.

Ему вторил коллега Адиль Жубанов. Он констатировал, что уже более 30 лет крупнейшие иностранные компании, такие как «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» эксплуатируют крупнейшие месторождения Казахстана. За это время они не только сполна вернули свои инвестиции, но и доминируют в этой стратегической отрасли, извлекая огромную прибыль.

Во-первых, значительная часть казахстанских нефтяных ресурсов до сих пор находится под контролем иностранных компаний. Это означает, что мы до сих пор в значительной степени зависим от решений иностранных инвесторов.

Во-вторых, за эти 30 лет Казахстан не увидел значительных инвестиций в переработку нефти и развитие внутренней нефтегазовой инфраструктуры. Мы стали свидетелями того, как наши ресурсы уходят за рубеж в виде сырья, тогда как местные перерабатывающие мощности остаются недостаточно развитыми. Компания «Тенгизшевройл» имела возможность инвестировать в переработку нефтепродуктов с высоким экспортным потенциалом, который полностью обеспечил бы внутренний рынок нефтегазовой продукции, но этого, к сожалению, не произошло хотя бы в рамках социальной ответственности бизнеса.

В-третьих, экологический ущерб, который был нанесен стране за эти годы, остается на совести этих иностранных компаний. Они извлекали наши ресурсы, загрязняя природу, но так и не предоставили в полной мере своих возможностей для исправления ситуации или компенсации ущерба.

В-четвертых, несмотря на значительный рост доли казахстанского персонала в этих компаниях, мы до сих пор не видим полноценного участия наших специалистов в управлении и принятии ключевых решений. Мы не должны продолжать сохранять положение, при котором международные корпорации диктуют нам условия, пользуясь нашими ресурсами.

Кроме того, необходимо отметить компанию NCOC, акцио­неры которой ежегодно зарабатывают порядка 10 миллиардов долларов США, но при этом не оказывают никакой спонсорской поддержки в нашей стране.

– Наше Правительство считает, что выделяемые компанией NCOC 55 миллионов долларов США на социальные проекты носят благотворительный характер, однако это не спонсорство в его истинном смысле. Эти средства компенсируются Казахстаном нефтью, и таким образом деньги, которые выделяются на социальные и инфраструктурные проекты, фактически возвращаются обратно этой компании. Более того, руководство NCOC за эти выделенные средства получило высокие награды от руководства нашей страны, хотя их поступок не соответствует реальному пониманию спонсорства, – сказал мажилисмен, напомнив, что по соглашениям о разделе продукции такие средства, выделяемые на социальные проекты, не должны быть возмещаемыми.

Депутат Жубанов потребовал, чтобы структура при Министерст­ве энергетики, которая отвечает за контроль над компаниями с казахстанским участием, объяснила, как так получилось, что средства, выделяемые NCOC на социальные проекты, возвращаются нами обратно нефтью этой компании. Это крайне недопустимо, и по этому поводу Министерство энергетики должно предоставить подробный отчет о принятых мерах по данному вопросу.

– Во время пандемии COVID-19 компания NCOC была названа самой «социально ориентированной» компанией за строительство больниц и закуп медицинского оборудования, но при этом все эти затраты также были компенсированы нами нефтью, что принесло компании NCOC еще большую прибыль. Важно отметить, что в ближайшие пять лет NCOC планирует заработать порядка 60 миллиардов долларов США, то есть более 10 миллиардов долларов в год ежегодно, при этом выделяя всего лишь 55 миллионов долларов на социальные проекты в Атырауской и Мангистауской областях, и опять эти денежные средства также будут компенсированы государством нефтью, – констатировал депутат.

К слову, точно так же действовала компания «Тенгизшевройл», что, подчеркнул Жубанов, свидетельствует о слабой позиции казахстанской стороны в переговорах и управлении проектами.

Депутаты отмечали, что Казахстан уже не может и не должен терять экономическую выгоду, нужно пересмотреть отношения с такими компаниями, чтобы наша страна могла извлекать больше экономической выгоды из собственных природных ресурсов.

– Пришло время вернуть конт­роль над нашими природными ресурсами. Второе: начать разработку долгосрочной стратегии по подготовке отечественных управляющих компаний, которые смогут взять на себя ответственность за разработку наших месторождений, и подготовить специалистов, готовых управлять отраслью на высоком уровне. Третье: требовать от иностранных компаний, пока они продолжают свою деятельность в Казахстане, выполнить свои обязательства по развитию инфраструктуры и переработке нефти и газа внутри страны, а также усилить ответственность за нанесенный экологический ущерб, – отметил мажилисмен.

И еще один важный посыл от депутатов: при таком уровне геологоразведки, в которую инвесторы тоже не вкладываются, в ближайшие 15 лет запасы углеводородов будут исчерпаны...