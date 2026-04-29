Кадровые изменения в Национальной гвардии МВД

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и в соответствии с приказом Министра внутренних дел в Национальной гвардии МВД РК произведены кадровые назначения.

Так, назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией, а также новые командующие региональными командованиями «Орталық» и «Батыс».

По поручению Министра внутренних дел Ержана Саденова новых руководителей личному составу представил Заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-майор Ансаган Балтабеков.

На должность заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией назначен генерал-майор Бекайдар Казкеев.

Он проходит службу в системе Национальной гвардии МВД с 1991 года. За годы службы занимал различные ответственные должности, зарекомендовав себя как опытный и профессиональный офицер.

Награждён медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

С 2023 года до настоящего времени занимал должность командующего региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии.

Командующим региональным командованием «Орталық» назначен полковник Нурлан Мухамедов.

Военную службу в системе Национальной гвардии МВД проходит с 1996 года. В разные годы занимал руководящие должности, имеет значительный командный и оперативный опыт.

Награждён орденом «Айбын» II степени и рядом ведомственных медалей.

С 2021 года до настоящего времени возглавлял Главное управление боевой подготовки Главного командования Национальной гвардии.

Командующим региональным командованием «Батыс» назначен полковник Нариман Акбаров.

Службу в системе Национальной гвардии МВД проходит с 1994 года. За годы службы занимал различные ответственные должности, проявив себя грамотным и профессиональным руководителем.

Награждён орденом «Айбын» II степени и рядом ведомственных наград.

С 2022 года до настоящего времени занимал должность первого заместителя командующего — начальника штаба регионального командования «Батыс».

Назначения произведены с учетом профессионального опыта офицеров, высокого уровня подготовки и заслуг в воинской службе.

В ходе представления новым руководителям поставлен ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление служебно-боевой деятельности, повышение боевой готовности и эффективное выполнение задач, возложенных на войска правопорядка.