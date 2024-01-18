Как безопасно купаться в проруби

Свои рекомендации дали спасатели из ДЧС ВКО и Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Спасатели рекомендуют купаться только в специально оборудованных и охраняемых купелях, там, где вам в случае необходимости смогут оказать своевременную квалифицированную помощь.

Желательно, чтобы у выхода из проруби вас кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом. Ни в коем случае не прыгайте и не ныряйте в прорубь вперед головой. Не находитесь в проруби более 1 минуты. Не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.

Не рекомендуется принимать участие в крещенском купании: детям и людям преклонного возраста; людям, не имеющим опыта закаливания; людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отправляясь на крещенское купание необходимо одеться и обуться так, чтобы процесс занимал как можно меньше времени.

Очень кстати будет теплый коврик, чтобы не стоять босым на снегу, махровое полотенце и горячий чай. Перед купанием следует сделать разминку, разогреть тело.

К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга.

Купание детей допускается только с родителями.