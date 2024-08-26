Как в РК будет оказываться помощь неизлечимо больным людям

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Условия оказания паллиативной помощи неизлечимо больным людям намерены пересмотреть в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz

В Минздраве отмечают, что наличие нормы о том, что паллиативная медицинская помощь может оказываться только после прекращения лечения от основного заболевания, противоречит рекомендациям ВОЗ.

Данное положение препятствует внедрению паллиативной помощи детям, в которой нуждается от 4 900 до 8 960 детей в стране, так как большинство из них страдает заболеваниями, требующими специального лечения наряду с паллиативными вмешательствами. В Кодексе 2009 года существовало следующее определение: «паллиативная помощь – комплекс медицинских услуг, направленных на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями в конечной стадии».

Паллиативное сообщество пыталось доказать неправильность такой формулировки, однако в кодексе 2020 года суть понятия паллиативной медпомощи не изменилась: «комплекс медуслуг, направленных на облегчение боли и тяжелых проявлений заболевания (состояния) неизлечимо больного пациента при отсутствии показаний к проведению радикального лечения».

Проблема связана с непониманием основополагающих принципов оказания паллиативной помощи и всеобщим заблуждением о том, что в паллиативной помощи нуждаются пациенты исключительно в самом конце жизни. Это ограничивает доступ к паллиативной помощи пациентов, получающих лечение от основного заболевания и одновременно нуждающихся в обезболивании, симптоматическом лечении, психологической поддержке и других паллиативных вмешательствах.

По мнению ВОЗ, наибольшая эффективность паллиативной помощи достигается при условии своевременного обращения к ней на соответствующих этапах болезни. Своевременное оказание паллиативной помощи не только улучшает качество жизни пациентов, но и позволяет сократить число случаев неоправданного обращения за госпитальной помощью и услугами здравоохранения.

Данные вопросы отражены в консультативном документе регуляторной политики к проекту закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Документ для публичного обсуждения размещен на портале «Открытые НПА» до 2 сентября.

Сообщается, что по каждому пункту консультативного документа планируется проведение заседания экспертных советов.

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