В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Верхняя граница репродуктивного возраста в Казахстане может быть установлена в пределах 40–42 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz

В Минздраве напомнили, что с момента принятия Кодекса о здоровье прошло 4 года. За этот период система здравоохранения столкнулась с различными вызовами, такими как короновирусная и коревая инфекция. Сложившаяся правоприменительная практика указала на необходимость совершенствования действующего законодательства в сфере здравоохранения.

Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения» для публичного обсуждения размещен на портале «Открытые НПА» до 2 сентября.

Документ описывает ряд проблем, которые будут решены путем внесения изменения в законодательные акты РК, в том числе в кодекс о здоровье. Так, в документе актуализирована проблема определения репродуктивного возраста женщин. В действующем законодательстве репродуктивный возраст не предусмотрен.

«Репродуктивный возраст — это период в жизни женщины, в течение которого она способна к зачатию, вынашиванию и рождению ребёнка. Введение возрастного ограничения необходимо в целях решения глобальных проблем материнской и младенческой смертности в мире. Между тем нет единого мнения, в каком возрасте наступает репродуктивный период и когда заканчивается, поскольку это зависит от многих факторов, всё достаточно индивидуально. Поэтому этот параметр оценивается по-разному в разных странах и разными специалистами. В соответствии с критериями ВОЗ, репродуктивный возраст женщины длится в промежутке от 15 до 49 лет. Однако в реальной жизни верхняя граница репродуктивного возраста обычно 40–42 года, поскольку вероятность рождения здорового ребенка после 30 лет снижается на 3,5% каждый год», – сказано в проекте.

Сообщается, что по каждому пункту консультативного документа планируется проведение заседания экспертных советов.