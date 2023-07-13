Как будут наказывать мопедистов-нарушителей в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал о том, какие меры принимаются для наказания нарушителей мопедистов в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

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В ходе встречи у Досаева спросили, какие меры будут приниматься в отношении мопедистов-нарушителей.

"Почему вы не можете запретить мопедистам ездить по тротуарам? На Арбате же запретили, а здесь они летают! Тут ходят по тротуарам дети маленькие. Нам вообще некуда деваться! Мы их просим, чтобы они съехали на дорогу, но они только отмахиваются. Полиция ничего не делает", – посетовала жительница Бостандыкского района.

Отвечая на вопрос горожанки, Досаев отметил, что движение электросамокатов уже законодательно отрегулировано.

"Следующий пакет изменений связан с мопедами: электромопедами и двигателями до 50 куб. см. Как только на законодательном уровне их признают транспортными средствами и будет проводиться соответствующая регистрация этих машин, тогда у полиции будет возможность штрафовать. А по Арбату – мы запретили полностью проезд. Когда я бываю в Алмалинском районе, поступают обращения, что ночью они ездят, мы по ним принимаем меры. Данный вопрос касается всех. Главная проблема в том, что в основном ездят на мопедах доставщики еды. Большие компании, чтобы успеть выполнить заказы, готовы нарушить любые правила. По явным нарушениям мопедистов принимаются меры. Максимально будем прилагать усилия", – сказал аким.

По его мнению, лучшее решение, которое позволит снять целую проблему не только в Алматы, но и в стране – это законодательные ограничения.

"После долгих обсуждений по электросамокатам были приняты нормы. По мопедам - электромопеды и мопеды с двигателями до 50 куб. см – пока не приняты нормы об их признании транспортными средствами. Надеюсь, осенью эта проблема будет окончательно решена, и мы не будем возвращаться к этому вопросу", - добавил глава города.

В свою очередь начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров отметил, что определенные меры по наказанию нарушителей уже начнут действовать.

"В СМИ неоднократно публиковали информацию о том, что работу ведем с работодателями. Разработали с ними программу, она на стадии подписания. Если наши сотрудники будут выявлять нарушения правил дорожного движения со стороны доставщиков еды, тех, кто пользуется услугами кикшеринга, в количестве от 3 до 5 нарушений, тогда программа будет блокироваться. Касательно нарушений езды по проезжей части и тротуарам - работу усилим. Проводится профилактическая работа", - ответил начальник ДП мегаполиса.