Фото: Kazpravda.kz
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Как будут обновлять вывески в Астане

Вступил в силу Указ Главы государства о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану. В городе начали обновлять вывески и указатели, сообщает Kazpravda.kz.

Как написала на своей странице в Facеbook пресс-секретарь акима столицы Акмарал Олжабаева, в Астане начаты работы по смене вывесок, указателей, информационных панно и др.

«Учитывая, что документооборот осуществляется в электронном формате, соответствующие изменения вносятся в информационные базы данных.

Также обновляются данные на официальных ресурсах акимата, управлений и подведомственных организаций.

Работы по смене вывесок, указателей, обновлению информации и др. будут вестись планомерно», – отметила Олжабаева.

Как сообщили в Министерстве юстиции, жителям столицы нет необходимости менять документы, «документы будут меняться своим чередом в те сроки, когда истекают сроки их действия».

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