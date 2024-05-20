В Астане начали подготовку к отопительному сезону

Энергетика, Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В прошедшем отопительном сезоне город впервые смог выйти с профицитом тепла

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram о подготовке к предстоящему отопительному сезону в столице, передает Kazpravda.kz.

По его информации, началась подготовка энергоисточников к следующему отопительному сезону, который в среднем в городе длится около 7 месяцев.

По оценке акима, отопительный сезон, несмотря на резкие перепады температуры, прошел в штатном режиме, без нагрузки на сети.

«От бесперебойной работы инженерных сетей зависит качество проживания в городе. Для того, чтобы до объектов города зимой доходило тепло, проведено более 1 тыс. км сетей теплоснабжения. Ежегодно к теплу подключаются как социальные, так и жилые дома. В прошедшем отопительном сезоне город впервые смог выйти с профицитом тепла. К примеру, в позапрошлом отопительном сезоне был дефицит тепла, из-за этого ряд новых объектов не был подключен к теплоснабжению», - отметил градоначальник.

Он напомнил, что прошлой осенью достроили и ввели в эксплуатацию ряд новых объектов систем жизнеобеспечения: газовая тепловая станция «Юго-Восток», первый этап газовой тепловой станции «Туран». Кроме того, завершили строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая была своего рода долгостроем города. Все эти объекты жизнеобеспечения дали городу более 1 100 Гкал/час.

Продолжается строительство второго этапа ГТС «Туран», что даст городу дополнительный объем тепла в объеме 250 Гкал/час, обеспечит теплом районы «Газмашаппаратуры», «Жагалау», «Батыгай» и увеличит мощность существующей системы теплоснабжения.

Кроме того, в планах – выполнить текущий ремонт 0,9 км и реконструкцию 7,6 км сетей теплоснабжения.

Во время объезда Касымбек посетил ПС «Жулдыз», где ведутся работы по реконструкции подстанции, что позволит обеспечить надежным электроснабжением район «Аллеи Мынжылдык». Предполагается, что здесь будут проживать дополнительно более 55 тысяч человек.

«АО «Астана-РЭК» будут выполнены работы по ремонту и замене 63,3 км сетей электроснабжения, 69 распределительных и трансформаторных подстанций, техническому обслуживанию 175,2 км сетей. Вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону находится на особом контроле», – заключил аким.

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