Как будут отдыхать казахстанцы на День столицы – постановление Правительства

Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Для рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Соответствующее постановление приняло Правительство РК.

Таким образом, при 5-дневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году 4 дня: 6, 7, 8 и 9 июля.

При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем.

Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.