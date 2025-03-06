Как будут работать ЦОНы на 8 марта и Наурыз

О работе ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни марта сообщила госкорпорация «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы РК работать не будут.

Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 9:00 до 13:00 часов.

В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00 часов.

Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21- 25 марта.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.