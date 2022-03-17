Как будут работать медорганизации Нур-Султана в праздники Наурыз

В управлении общественного здравоохранения столицы сообщили, что поликлиники и больницы города в дни празднования Наурыз мейрамы будут работать в штатном режиме, передает Kazpravda.kz.

Городские стационары продолжат принимать граждан в круглосуточном режиме, как и в будни. Не прекращается работа

экстренной и неотложной медицинской помощи населению с выделением резервных профильных палат, отметили в пресс-службе.

«В организациях первичного звена в праздничные дни медицинскую помощь населению будут оказывать дежурные врачи. Также беспрерывную работу продолжают фильтр-кабинеты, мобильные бригады, которые будут осуществлять выезды на дом к амбулаторным пациентам. Стационарную помощь для оказания ургентной и консультативной помощи будут предоставлять высококвалифицированные специалисты», - сообщили в управлении.

Однако Горздрав отметил, что график работы служб при поликлиниках чуть изменится в связи с праздничными днями.

Таким образом, дежурные работники при поликлиниках будут принимать с 8:00 часов до 18.00 часов, фильтр-кабинеты - с 8:00 до 20.00 часов.

Медпомощь амбулаторным пациентам будут оказывать только врачи общей практики по экстренным показаниям с 8:00 до 16:00 часов.

Служба 103 тоже не прекращает свою работу по приему обращений и обслуживанию вызовов горожан – 24 часа в сутки бесперебойная работа диспетчеров и бригад скорой помощи.