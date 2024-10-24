Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы 25 октября

Об изменении в графике работы ЦОНов в связи с праздничным днем сообщили в НАО «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с празднованием Дня Республики ЦОНы и спецЦОНы страны не будут работать 25 октября

Суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Они будут работать до 13:00.

С понедельника, 28 октября, центры будут принимать граждан по обычному графику.

Напомним, центры обслуживания населения, в том числе и специализированные, в будние дни работают с 9:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы и спецЦОНы с понедельника по пятницу – до 20:00, по субботам – до 13:00.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили график работы дежурных спецЦОНов.