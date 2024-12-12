Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День независимости РК

Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставила график работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации НАО, в связи с празднованием Дня Независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря.

При этом, суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 09:00 до 13:00.

Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику.

В Правительстве для граждан напомнили, что Центры обслуживания населения в будние дни работают с 09:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 13:00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18.00, а выдача готовых документов осуществляется до 20.00, в субботу – до 13.00.

Актуальный список адресов дежурных центров обслуживания населения доступен на официальной странице в Instagram.