Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставила график работы Центров обслуживания населения и специализированных Центров обслуживания населения в день празднования Курбан Айт, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Правительства для граждан, в связи с празднованием Курбан Айт, центры обслуживания населения,

включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу 6 июня.

Вместе с тем, суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Так, центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 09:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов - до 13:00.

В Госкорпорации отметили, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в Центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.