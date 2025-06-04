Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Курбан Айт

Госуслуги
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Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставила график работы Центров обслуживания населения и специализированных Центров обслуживания населения в день празднования Курбан Айт, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Правительства для граждан, в связи с празднованием Курбан Айт, центры обслуживания населения,
включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу 6 июня.

Вместе с тем, суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Так, центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 09:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов - до 13:00.

В Госкорпорации отметили, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в Центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

#ЦОН #Курбан айт #график #спеЦОН

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