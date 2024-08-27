Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День Конституции

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставила график работы ЦОНов и спецЦОНов 30 августа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в связи с празднованием Дня Конституции, центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу 30 августа.

31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 09:00 до 13:00.

С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику - с 09:00 до 18:00, дежурные ЦОНы – до 20:00.

При этом, спецЦОНы в будни будут работать до 18:00, дежурные по субботам – до 13:00.

#ЦОН #работа #выходной #график

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