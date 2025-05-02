Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая

Госуслуги
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставила график работы Центров обслуживания населения и специализированных Центров обслуживания населения в дополнительные дни отдыха в мае, сообщает Kazpravda.kz

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.

Субботние дни 3 и 10 мая будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов: центры обслуживания населения – до 13:00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

#ЦОН #выходные #май #праздники #график

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