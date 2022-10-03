Как быть казахстанцам с ВНЖ, получившим повестку в России, объяснили в МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, что делать казахстанцу, если он получил повестку на частичную мобилизацию в России, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Этот вопрос прокомментировал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

«Естественно, бывают какие-то несоответствия в информационных базах. Если человек, допустим, находится на территории России, получил ВНЖ (вид на жительство – прим. ред.) – это не гражданство, он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана», – пояснил он.