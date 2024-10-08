Как чувствует себя пострадавший при тушении степного пожара в Карагандинской области

Один из четырех пострадаших при тушении пожара находится в реанимации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, ранее сообщалось, что 6 октября вблизи села Коянды Карагандинской области произошло загорание сухой травы. В ходе тушения пожара, выполняя свой служебный долг, погиб старший пожарный-спасатель Хали Хайрат 1991 г.р.

Кроме него пострадали еще четверо: двое сотрудников депаратмента, один работник добровольного противопожарного формирования и один житель района.

Один из пациентов в реанимации.