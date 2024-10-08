Как чувствует себя пострадавший при тушении степного пожара в Карагандинской области

Один из четырех пострадаших при тушении пожара находится в реанимации
Напомним, ранее сообщалось, что 6 октября вблизи села Коянды Карагандинской области произошло загорание сухой травы. В ходе тушения пожара, выполняя свой служебный долг, погиб старший пожарный-спасатель Хали Хайрат 1991 г.р.
Кроме него пострадали еще четверо: двое сотрудников депаратмента, один работник добровольного противопожарного формирования и один житель района.
Один из пациентов в реанимации.
«Состояние пациента тяжёлое, он получил ожог 35% поверхности тела, находится в реанимации. Всем пострадавшим в стационаре оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил руководитель травматологического центра многопрофильной больницы имени Макажанова Берик Тулеубаев.