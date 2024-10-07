Какую помощь оказали семье погибшего сотрудника ДЧС в Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Для семьи погибшего организована вся необходимая помощь в проведении похоронных мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Хали Хайрат, 1991 года рождения, служил в органах гражданской защиты с 12 мая 2014 года. Он жил в Сарани, отличался высоким профессионализмом и ответственностью.

Родных погибших посетили аким области Ермаганбет Булекпаев, его заместитель Әлібек Әлденей и аким Сарани Еркин Баулыков. Они выразили соболезнования.

«Героический поступок Хали Хайрата во время тушения пожара – пример истинного мужества и самоотверженности. Он посвятил свою жизнь служению людям и защите родной земли. В этот скорбный час мы разделяем боль утраты с родными Хали, конечно, никакие наши слова и поддержка не вернут сына и отца. Пусть память о нём будет светлой, а его дело продолжат следующие поколения спасателей!» – выразил соболезнования семье Хали Хайрата Ермаганбет Булекпаев.

Сообщается, что для семьи погибшего организована вся необходимая помощь в проведении похоронных мероприятий. В доме дежурят фельдшерская и психологическая службы. Все необходимые меры по поддержке семьи находятся на постоянном контроле акимата Карагандинской области.

Обстоятельства гибели пожарного уточняются. Начато досудебное расследование.

Напомним, 6 октября в Каркаралинском районе вспыхнул степной пожар. В ДЧС уточнили, сколько людей пострадало из-за степного пожара в Карагандинской области.