Жителей села эвакуировали из-за степного пожара в Павлодарской области

Днем 6 октября степной пожар, начавшийся на территории Карагандинской области, перешел на территорию Павлодарской области, на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ситуация осложнялась порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.

«В селе Желтау развернут оперативный штаб, куда выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Ранее было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, в том числе 8 детей. На данный момент угроза с данного населенного пункта снята», - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. В ходе тушения двое сотрудников ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

Позже ещё одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолёте доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги легкой степени тяжести.

Днём степной пожар перешел границу Павлодарской области на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка. К месту пожара вылетели вертолеты. На место пожара выехал вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов, а также аким Карагандинской области.

Предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров.