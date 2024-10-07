Жителей села эвакуировали из-за степного пожара в Павлодарской области

Днем 6 октября степной пожар, начавшийся на территории Карагандинской области, перешел на территорию Павлодарской области, на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области
Ситуация осложнялась порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.
«В селе Желтау развернут оперативный штаб, куда выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Ранее было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, в том числе 8 детей. На данный момент угроза с данного населенного пункта снята», - говорится в пресс-релизе.
По данным МЧС, 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. В ходе тушения двое сотрудников ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу.
Позже ещё одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолёте доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги легкой степени тяжести.
Днём степной пожар перешел границу Павлодарской области на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка. К месту пожара вылетели вертолеты. На место пожара выехал вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов, а также аким Карагандинской области.
Предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров.