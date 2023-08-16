Как догнать и перегнать?

Сейчас в Караганде проводят гидравлические испытания теп­лосетей. Ветхие трубы не выдерживают высокого давления, и из них начинают бить фонтаны горячей воды. Недавно такое ЧП случилось на теплотрассе возле городской мечети № 1. Вода с огромной силой вырывалась из трубы диаметром 80 см. В результате затопило не только территорию возле культового сооружения, но и повредило припаркованные рядом автомобили.

Монополист аварию устранил и сообщил неутешительные данные: за лето в Караганде во время гидравлических испытаний возникло более 500 дефектов. Жителей областного центра такая статистика пугает. Ведь зима не за горами. Никто из потребителей не хочет в холода из-за дырявых теплотрасс остаться без отопления. А такие случаи нередки, ведь изношенность теплотрасс в городе довольно высока – 71,2%.

– Нельзя говорить, что все трубопроводы в городе изношены на 71%, – отметил генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Андрей Ляпунов. – Это средний показатель. Есть такие участки, где степень износа составляет 30%, есть, где 90%, а есть и новые трубы в пенополиуретановой изоляции. Но, к сожалению, возникают такие ситуации, когда построенные всего 10 лет назад сети уже нуж­даются в ремонте.

Компания «Теплотранзит Караганда» – один из тех монополистов, которые участвуют в исполнении программы «Тариф в обмен на инвестиции». Она, как и другие услугодатели, должна к 2030 году снизить степень амортизации своих сетей и оборудования минимум на 15%. Чтобы дос­тигнуть этого результата, нужно поддерживать темп минус 2% в год. Как его добиться? За счет инвестиционной программы?

Да, у ТОО «Теплотранзит Караганда» есть инвестпрограмма, рассчитанная до 2025 года. Ее стоимость – 896 млн тенге. Эти деньги рассчитаны на реконструкцию двух тепловых магистралей общей протяженностью 4,5 км и разработку проекта на обновление одной магистрали. Этого недостаточно для того, чтобы снизить изношенность сетей даже на 1%.

– Мы ежегодно меняем 20–25 километров теплосетей, – принялся рассуждать монополист. – Чтобы степень их износа не росла, необходимо ремонтировать в год по 56 километров теплотрасс. А для снижения износа на 2% надо ежегодно обновлять уже около 70 километров трубопроводов. На это уйдет примерно 18 миллиардов тенге. У нас в тарифе таких денег нет.

В тарифной смете монополиста на ремонт его сетей заложено 543 млн тенге. 896 млн тенге есть в инвестиционной программе. Еще 1,5 млрд тенге компании «Теплотранзит Караганда» выделили из госбюджета, так как ее учредителем является государство в лице городского отдела ЖКХ. Итого – 2,9 млрд тенге. Маловато, конечно. Зато проблем – хоть отбавляй.

Самая злободневная из них – нехватка рабочих. Проблему глава компании-монополиста озвучил 14 августа во время встречи с представителями департамента Комитета по регулированию естественных монополий и его внештатными экспертами.

– Нам не хватает 126 человек производственного персонала, – сказал Андрей Ляпунов. – Из 36 бригад осталось только 12. Люди уходят из-за низкой зарплаты. Согласно тарифной смете она составляет 176 тысяч тенге. Это меньше, чем в среднем по отрасли энергетики. А работа у наших сотрудников сложная. Они днями и ночами латают трубы в сырых траншеях.

Монополист уже подал заявку на увеличение тарифа, что позволит поднять зарплаты его работникам примерно до 250 тыс. тенге. Департамент КРЕМ ее, скорее всего, одобрит. Однако это не решит мгновенно проблему дефицита кадров.

Останется и главный вопрос: где брать деньги на ремонт и модернизацию карагандинских теплосетей? Ведь только за счет тарифа уровень их изношенности не снизить. У экспертов ДКРЕМа есть варианты. Это и льготные кредиты по госпрограмме «Нұрлы жол», и бюджетное финансирование инфраструктурных проектов, и налоговые преференции, и поиск новых инвесторов, готовых «влить» собственные средства. Однако пока большинство этих рычагов остаются только устными предложениями.