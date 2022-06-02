Как формировалась государственная символика Казахстана

Символы единства Казахстана

В этом году Казахстан отмечает 30-летие государственных символов. 4 июня 1992 года впервые были утверждены герб, флаг и гимн независимого Казахстана. Это событие навсегда останется в истории страны как день рождения новой государственной символики.

Связь времен и племен

– На протяжении веков у каждого казахского рода, племени был свой герб – танба (тамга), – говорит Асылбек Баяжума, директор РГП «Центр геральдических исследований» Комитета по делам архивов и управлению документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Как он отмечает, эти родовые гербы имели важное значение для обозначения границ пастбищ, территорий расселения, клеймения скота, в качестве собственного символа во взаимоотношениях с другими племенами. Казахский родовой герб имел большую силу, он связывал поколения, объединяя их в единое целое. И наряду с казахскими родословными – шежіре – казахские танба (а это, кстати, производное от слова «тану» – узнавать) – уникальное явление нашей культуры.

– Наш центр в этой связи выпустил книгу «Қазақ геральдикасы». Она стала своего рода азбукой отечественной геральдики, летописью появления и развития символов казахских племен, их предшественников – саков, гуннов, тюрков, – говорит Асылбек Баяжума.

В ней, к примеру, рассказывается история ханских печатей, в том числе печати хана Абылая, о «байсах» («пайцзах»)– верительных бирках, которые появились еще во времена гуннов и представляли собой металлические и деревянные пластины с гравированными надписями и рисунками. Позднее их стали использовать монголы и Золотая Орда. Такие бирки воспринимались как символ власти и выражали приказы и волю правителей. Есть в книге и немало иллюстраций древних эмблем, созданных в так называе­мом «зверином стиле». Кстати, изображенные на современном казахстанском флаге солнце и беркут, по данным ученых, восходят к гуннской символике.

Ученые также утверждают, что мифические единороги на европейских гербах – персонажи мифологии саков. Другое дело, что именно в Европе геральдика оформилась как специальная историческая дисциплина о гербах, занимающаяся их исследованием и анализом.

Гуннские пайцзы, ханские перст­невые печати и родовые тамги стали мощным фундаментом казахской геральдики.

– Перед нами стоят задачи популяризации государственных символов и выработки предложений по совершенствованию геральдического описания ведомственных наград, – говорит Асылбек Баяжума. – В зоне особого внимания – оказание консультативной и методичес­кой помощи центральным и местным исполнительным органам по вопросам применения государственных символов и геральдических знаков.

Здесь, по данным специалистов, накопился целый пласт нерешенных проблем. Дело в том, что в настоящее время местные исполнительные органы сами разрабатывают и сами же утверждают гербы областей, городов, районов.

Сейчас Центр геральдических исследований занимается проверкой правильного использования государственных символов.

Предстоит установить специальные требования и стандарты, которые не допустят ошибок на местах.

Следует отметить, что за несколько десятилетий независимости государственные символы Казахстана изменились. Цвета герба стали более насыщенными, а надпись «Казахстан» стали писать на латинице.

В 2006 году утвердили новый гимн. Его основой стала популярная в народе песня «Менiң Қазақстаным».

Флаг же практически сохранил свой прежний вид. Только на первом варианте флага 1992 года орнамент был красного цвета.

– Цвета флага и герба должны точно соответствовать стандарту. Если используется другая ткань или краска, на выходе оттенок может оказаться совершенно другим. Поэтому цвет изделия проверяют специальным прибором, – говорит Асылбек Баяжума.

По его словам, по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева казахстанцы получили широкие возможности для использования государственных символов. Так, устанавливать флаг на крыше своего дома, вывешивать его на балконе или в квартире не запрещено, если ваша цель – выражение патриотических чувств. Но даже в этом случае флаг должен соответствовать стандарту: соблюдаться пропорции, он должен быть целым и чистым, без посторонних надписей. Отметим, изображение государственного герба там, где его использование обязательно – на удостоверении личности, свидетельстве о рождении, паспорте, служебных удостоверениях сотрудников госорганов и организаций, – должно строго соответствовать требованиям национального стандарта.

– Наш флаг может использоваться физическими и юридическими лицами в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны. А вот герб страны размещать в жилых или частных зданиях нельзя. Запрещено размещать его и на транспортных средствах негосударственных организаций, – поясняет Асылбек Баяжума.

Изображение казахстанского флага можно встретить сейчас на кепках, футболках и даже на обертках шоколада. Часто, завернувшись во флаг, казахстанцы фотографируются за границей. Это не противоречит закону, фотографироваться с флагом можно, но опять же если флаг при этом используется в целях выражения патриотических чувств или поддержки достижений страны. А вот за действия, публично оскорбляющие флаг, установлена уголовная ответственность по статьям 354, 541 и 636 УК. Даже если флаг безнадежно порван, а герб выцвел, выбрасывать их нельзя. Есть особые правила утилизации госсимволики.

Законом также запрещается использовать изображения герба на бланках, печатях и других реквизитах негосударственных организаций и их должностных лиц, кроме случаев, установленных законом. Государственный герб не может быть использован в качестве основы гербов общест­венных объединений и других организаций.