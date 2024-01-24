Как изменилась роль бабушки и дедушки в уходе за детьми в Германии

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Журналисты aussiedlerbote.de поинтересовались, насколько востребованы бабушки и дедушки у немецких родителей или лучше профессиональный уход, сообщает Kazpravda.kz      

Фото: aussiedlerbote.de/2022/06/sovremennaya-rol-babushki-i-dedushki-v-uxode-za-detmi-v-germanii/

Во многих семьях бабушки и дедушки уже давно принимают активное участие в уходе за внуками, и данные нового исследования подтверждают, что их современная роль в воспитании, все так же важна.

Будь то игры и возня с внуками, выполнение домашней работы или поедание мороженого – для многих молодых семей трудно представить повседневную жизнь без общения с бабушкой и дедушкой.

Современная роль бабушки и дедушки

В Германии бабушки и дедушки занимают важное место в заботе о своих отпрысках. Об этом свидетельствует исследование «Бабушки и дедушки востребованы?» Федерального института демографических исследований (BiB) и Немецкого института экономических исследований (DIW), которое только что было опубликовано.

Результаты показывают, как бабушки и дедушки заботятся о внуках и как современная роль бабушек и дедушек может повлиять на детей.

Исследование

«В двухлетнем исследовательском проекте использовались данные, собранные в ходе различных опросов о семьях и детях в период с 1997 по 2020 год», – объясняет директор BiB Катарина Шписс.

Экономист по вопросам образования и семьи возглавлял проект, который финансировался фондом Ravensburger Verlag.

С целью изучения роли бабушек и дедушек в воспитании и уходе за своими детьми с рождения до десяти лет данные с помощью современных методик были проанализированы повторно, поэтому репрезентативные выводы основываются на данных тысяч семей и детей.

Полученные результаты

Бабушки и дедушки играют важную роль в уходе за детьми и являются важной частью жизни молодых семей – это почти не изменилось, даже с расширением сети центров дневного ухода за детьми в Германии.

Хотя девять из десяти детей дошкольного возраста в Германии посещают детский сад, бабушки и дедушки дополнительно присматривают за каждым вторым ребенком в возрасте до шести лет по мере необходимости или на регулярной основе.

В обычную неделю от 20 до 40 процентов девочек и мальчиков младше десяти лет регулярно находятся под присмотром бабушек и дедушек. Их участие в уходе за детьми оставалось более или менее неизменным в течение последних 20 лет.

Выигрывают все?

По мнению известного педагога Василиоса Фтенакиса, отношения между бабушками и дедушками и внуками претерпели значительные изменения. Эти отношения уже давно перестали сводиться только к тому, что бабушки и дедушки объясняют внукам мир и показывают им вещи.

В процессе цифровизации маленькие дети теперь также многому учат своих бабушек и дедушек, например, как пользоваться мобильным телефоном или компьютером.

«Таким образом, дети активизируются и вовлекаются в процессы обучения между поколениями», – говорит он педагог.

Забота о внуках бабушки и дедушки также сильно поддерживает матерей, которые, как правило, являются основными воспитателями. В этом случае матери гораздо больше удовлетворены ситуацией с уходом за ребенком и своим свободным временем. Это в свою очередь положительно влияет на детей, так как повышение уровня удовлетворенности матерей напрямую связано с развитием детей.

Фтенакис, который является почетным президентом Ассоциации Didacta, отмечает, что поддержка со стороны бабушек и дедушек также может оказать положительное влияние на качество отношений родительской пары.

«Если постоянно возникают проблемы с уходом, то страдает и качество партнерства. С другой стороны, стабильность партнерства – важный фактор для развития ребенка».

Бабушки и дедушки вкладывают время, эмоции и деньги, не ожидая ничего взамен – это особый вид связи. Внуки придают бабушкам и дедушкам смысл оставшейся жизни и, что более важно, временное измерение, которое выходит за рамки их смерти. Вы останетесь живы в их памяти.
 

#дети #Германия #бабушки #дедушки

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