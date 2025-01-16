Как изменились цены в регионах Казахстана в декабре

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О темпах изменения инфляции в регионах рассказали в Нацбанке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В декабре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,6% (в ноябре – 8,4%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в 9 она замедлилась и в 1 осталась неизменной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Отмечается, что наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.

Цены на продовольственные товары в декабре ускорились до 5,5% г/г (в ноябре – 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный – в Туркестанской области (3,0%).

Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,3% г/г (в ноябре – 8,0%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное – в Павлодарской области (5,3%).

Цены на платные услуги в декабре сохранились на прежнем уровне 13,3% г/г (в ноябре – 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (16,9%), значительно ниже – в Туркестанской области (9,5%).

В декабре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в декабре 2017-2021гг.).

#регионы #статистика #инфляция

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