Как изменился уровень воды на озере Балхаш после паводков

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

В озеро Балхаш направили паводковую воду, после чего уровень влаги увеличился на 15 см, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Минводы, с начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 сантиметров. Средний уровень воды в озере на 1 января составлял 159 см, а к 1 апреля этот показатель достиг 174 см.

В министерстве отметили, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому, появилась возможность направить около 2,3 куб. км воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш.

«Для определения уровня воды в озере Балхаш ведется наблюдение на 4-х гидропостах. Самый высокий уровень воды зафиксирован на гидропосте Сарышаган, здесь он составил 210 см. Самый низкий уровень воды в озере - 140 см, он установлен на Каракумском гидропосте»,  уточнили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что уровень воды на Балхашском гидропосте составил 177 см, на гидропосте Мынарал - 167 см.

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