Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин

Общество
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Ерлан Карин, государственный советник РК

Госсоветник РК в своем телеграм-канале подвел итоги деятельности Нацкомиссии РК по делам ЮНЕСКО в 2023 году, передает Kazpravda.kz

Фото:akorda.kz

В 2023 году активизировалась деятельность Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В частности, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы преобразовано в Региональный многосекторальный офис организации и покрывает 7 стран региона – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Иран.

В Париже открылось постоянное представительство нашей страны при ЮНЕСКО. В рамках клубного движения ЮНЕСКО Казахстан впервые избран президентом Всемирной Федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО.

Важным достижением уходящего года также стало избрание Казахстана в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, где наша страна будет принимать решения по включению заявок в список ЮНЕСКО. Национальный парк Алтын-Эмель и заповедник Барсакельмес включены в Список всемирного наследия, как часть транснациональной номинации «Холодные зимние пустыни Турана».

В Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2024-2025 годы вошли 100-летие со дня рождения писателя Б.Сокпакбаева, композитора Н.Тлендиева, а также совместная заявка о праздновании 950-летия первого энциклопедического словаря тюркских языков «Дивани лугат ат-Турк» Махмуда аль-Кашгари. По инициативе Казахстана одобрена резолюция о провозглашении 20 мая – Всемирным днем метрологии.

Также в 2023 году по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялся визит генерального директора ЮНЕСКО О.Азуле в Казахстан. В ходе данного визита О.Азуле помимо Астаны, посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, где ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.

В 2024 году Нацкомиссия продолжит активно заниматься вопросами защиты казахстанского наследия по всем направления мандата ЮНЕСКО – образования, науки, культуры, информации и коммуникаций.

#казахстан #ЮНЕСКО #Карин #телеграм канал #Нацкомиссия

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