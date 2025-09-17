Как казахстанские компании используют NFT в бизнесе

Компании и Рынки
Впервые о невзаимозаменяемых токенах заговорили в 2017 году: появились такие известные NFT-проекты, как CryptoPunks

Их история продемонстрировала, что высокий не только курс биткоина: дорогими могут быть и цифровые произведения искусства. В 2018-2022 году мир увидел такие работы, как Crossroads и Everydays — The First 5000 Days художника Beeple. Эти работы были проданы за миллионы долларов.

Положение с NFT в Казахстане

После успеха CryptoPunks и ряда других невзаимозаменяемых токенов в мире наступил настоящий бум NFT, и Казахстан не стал исключением. Многие известные личности обратили внимание на новый цифровой продукт, на котором можно заработать.

Одними из первых работ в мире цифрового искусства стали картины казахстанской художницы Дины Бусиковой. Первая ее работа была продана за 300 долларов в криптовалюте.

Собственные НФТ выпустила и известная модель из Казахстана Айя Шалкар. Она представила серию невзаимозаменяемых токенов, которые посвятила теме домашнего насилия. Все деньги от их продаж были направлены в некоммерческие организации, помогающие жертвам домашнего насилия.

Активно используют невзаимозаменяемые токены и звезды шоу-бизнеса Казахстана. Например, некоторые популярные артисты выпустили NFT с эксклюзивными фрагментами песен, которые не попали на официальные альбомы. Владельцы таких токенов получают доступ к уникальным материалам.

Стоит отметить, что казахстанцы зарабатывают на новом тренде не только своим искусством. Например, создаются также специальные площадки, где все желающие могут разместить собственные НФТ для дальнейшей продажи. В Казахстане есть несколько таких платформ. Помимо возможности приобрести уникальные цифровые активы, они предлагают собственные криптовалюты.

Кроме того, выпускаются разнообразные коллекционные предметы. Например, одна из казахстанских компаний выпустила не просто цифровые продукты, но и реально существующие монеты в честь десятилетия основания своей студии. Такие предметы составляют определенный интерес для коллекционеров.

Как в Казахстане используются невзаимозаменяемые токены

Есть множество сценариев того, как в Казахстане используются уникальные цифровые активы. Среди них:

цифровое искусство — продажа продуктов, связанных с культурой или историей страны, живописью, музыкой;

лояльность — некоторые компании предлагают продажу НФТ для возможности получения выгодных условий (например, скидок, доступа к эксклюзивным товарам);

игровая индустрия — невзаимозаменяемые токены выпускаются для использования внутри игрового пространства (персонажи, предметы, награды, достижения);

платформы для NFT — здесь не просто могут демонстрироваться, покупаться, продаваться или обмениваться активы, но и использоваться в качестве залога.

Будущее невзаимозаменяемых токенов вызывает бурные споры. Одни утверждают, что их бум уже прошел, другие убеждены, что такие активы еще напомнят о себе, а третьи просто выпускают НФТ и продают их за десятки тысяч долларов. Этот цифровой продукт продолжает вызывать огромный интерес, особенно если его создает известная личность.

#биткоин #крипта #NFT

