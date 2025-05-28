В 2025 году праздник Курбан айт в Казахстане начнётся в пятницу, 6 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

День празднования Курбан айта утверждает Минтруда на основании данных духовенства РК

В этом году первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня.

Таким образом, казахстанцы отдохнут три дня подряд:

- при пятидневной рабочей неделе: 6, 7, 8 июня выходные дни;

- при шестидневной рабочей неделе: 6 июня выходной, 7 июня рабочий, 8 июня выходной день.

Кроме того, Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что запустило сайт qurban.muftyat.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.

«В честь священного праздника мусульманской общины мы призываем всех казахстанцев принять участие в благотворительной акции, которая пройдет в день Курбан айт. Для удобства населения, особенно жителей крупных городов, в этом году Курбан также пройдет в офлайн и онлайн форматах. Стоит отметить, что желающие совершить жертвоприношение в онлайн-формате, могут выбрать животное для жертвоприношения через сайт и перевести необходимые средства через Kaspi QR. Баранов и коз можно принести в жертву по отдельности, а крупный рогатый скот и верблюдов можно принести в жертву как одному, так и семерым верующим вместе», – сказано в информации.

Там же добавили, что в случае успешного выполнения заказа на мобильный телефон придет SMS-сообщение. После совершения жертвоприношения на указанный заказчиком номер будет отправлены фото- и видеоотчеты.