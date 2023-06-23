Как казахстанцы реагируют на брошенные окурки, выясняли сотрудники МЧС

Скрин с видео t.me/qr_tjm

В Государственном национальном природном парке "Бурабай" пожарные сняли видео, на котором мужчина, прогуливаясь по поляне Абылай хана, на виду у прохожих бросал окурки на землю.

Мужчина проделывал это 10 раз. Практически все свидетели нарушения, а это ни много ни мало 27 взрослых, предпочли молча пройти мимо, проигнорировать случившееся либо возмутиться, но про себя.

И только 28-й прохожий попросил поднять "бычок". На вопрос, почему он решил сделать замечание, парень напомнил о недавнем пожаре в Семее.

"Это же опасно: бычки, мангал, люди разжигают костер. Надо следить, ведь только недавно был пожар в Семее. Поэтому если сказать, чтобы выбросили в урну, то не будет последствий", – поделился своим мнением молодой человек.

Авторы видео поблагодарили сознательного гражданина.