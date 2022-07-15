Экономика
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Максим Барышев, председатель регионального совета НПП «Атамекен» по г. Алматы

Привлечь, а не отпугнуть

Если перед Казахстаном стоит цель привлечь на свою территорию зарубежные компании, ему придется принять понятные и простые правила ведения бизнеса.

По словам Касым-Жомарта Токаева, «каж­дая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка». Понятно, что для большинства из них это трудный выбор, и они наверняка желали бы сохранить свое присутствие в регионе и поэтому теперь активно изучают возможности для релокации.

Казахстан, несомненно, входит в поле интересов этого бизнеса. Но крупные компании рассматривают каждую страну по определенному набору критериев. Стабильность налоговой политики является одной из основополагающих оценок для выбора страны при релокации.

Что в этом смысле может предложить Казахстан? 75 (!) видов платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Это абсолютно дос­товерные данные и суровая реальность для отечественного предпринимательства: налоги – 24 вида, отчисления – 2, взносы – 3, платы – 11, сборы – 14, пошлины – 21. Вопреки требованиям и просьбам предпринимателей снизить налоговое давление планируется ввести еще два вида обязательных платежей: 5% – обязательные пенсионные взносы работодателя и 10% – индивидуальный подоходный налог с дивидендов. Всего за четыре года в действующий Налоговый кодекс было внесено 48 пакетов поправок.

Касым-Жомарт Токаев рекомендовал Правительству создать благоприятные условия для вхождения в экономику Казахстана иностранных инвесторов. Но такая непредсказуемая налоговая политика пока может только отпугнуть зарубежных бизнесменов.

Не секрет, что экономика нашей страны в основном сконцентрирована в сырьевых секторах с низким уровнем технологической сложности. Промышленное производство характеризуется преобладанием сырьевых товаров и базовых металлов. За 2021 год в структуре экспорта 67% составили сырьевые товары. Вследствие чего бюджет Казахстана сильно зависим от сырьевых отраслей. Именно поэтому необходимо привлекать зарубежные технологии, чтобы пользоваться новыми возможностями для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

И это не все трудности. В исторически промышленных регионах возникает угроза падения реального производства. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, изношенность инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической; во-вторых, истощение природных ресурсов; в-третьих, физический и моральный износ крупных производств.

Для решения этих и других проблемных вопросов Глава государства дал конкретные поручения Правительству. Остается немедленно начать делать то, что пока в наших силах для развития собственного потенциала, который вполне способен привлечь иностранных партнеров.

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