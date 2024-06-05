Как ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в Казахстане

200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram установили с начала года сотрудники АФМ в рамках работы по выявлению финансовых пирамид, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ РК

Конференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице. В своем приветственном слове председатель агентства Дмитрий Малахов отметил, что основная задача мероприятия – разъяснение основ финграмотности молодому поколению.

«С 2021 года мы ведем спецпроект, который направлен на сокращение жизненного цикла финпирамид и количества их вкладчиков. То есть, работаем над пресечением их деятельности на ранней стадии функционирования», – сказал он.

По его словам, на сегодня автоматизированы поиск и блокирование противоправного контента в интернете. Уже заблокировано почти 10 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками финпирамид.

Кроме того, налажена система раннего выявления вкладчиков, вовлеченных в мошеннические схемы через соцсети для ведения адресной работы.

В результате предпринятых мер, 126 тыс. подписчиков отписались от нежелательного контента, закрыто 182 чата, с начала года в системе «Кибернадзор» заблокировано более 3 тысяч ссылок, что позволило сократить жизненный цикл финансовых пирамид.

Малахов отметил, что площадка «АФМ Online 2024» призвана объединять разных экспертов и общественных деятелей, участников блогосферы и госорганы для выработки продуктивных механизмов в борьбе с экономическими и финансовыми правонарушениями.

В ходе мероприятия был объявлен конкурс на лучший видеоролик превентивного характера для студентов вузов.