Как маленький ансамбль стал большим оркестром

Днем основания оркестра официально считается 23 апреля, поэтому юбилейные концерты в Алматы и Астане должны были пройти 19–20 апреля.

– Но из-за бедствий, которые пережили из-за паводков восемь областей Казахстана, мы решили отложить их на осень – они пройдут в октябре, – говорит директор оркестра Медет Куанышев. – К этому же времени мы намереваемся открыть музей, где будут представлены оригиналы уникальных нот, переложенных на оркестровое исполнение Ахметом Жубановым. В юбилейный год оркестр отправится с гастролями не только по республике, но и за ее пределы. Ближайшее наше выступление – проект под названием «Ночь оркестра» – состоится 31 мая в концертном зале Almaty Theatre.

Легендарный музыкальный коллектив берет свое начало от студенческого домбрового ансамбля, организованного в 1933 году при музыкально-драматическом техникуме (ныне Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского) музыковедом, аспирантом Академии искусствоведения в Ленинграде Ахметом Жубановым. После участия в I Всеказахстанском слете народных талантов в 1934 году он был преобразован в оркестр казахских национальных инструментов. Через 10 лет, в 1944 году, ему будет присвоено имя великого кюйши, народного композитора Курмангазы.

В составе оркестра в разные годы работали такие выдающиеся исполнители и дирижеры, как Нургиса Тлендиев, Шамгон Кажгалиев, Латиф Хамиди, Фуат Мансуров, Лукпан Мухитов, Окап Кабыгожин, Каршыга Ахмедьяров, Туякберди Шамелов, Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Ермек Серкебаев, Марат Бисенгалиев... В прошлом году в сопровождении оркестра дал свой сольный концерт на родине Димаш Кудайберген.

Как сообщил Медет Куанышев, сегодня в составе оркестра работают 86 человек. А начинал легендарный коллектив свою деятельность всего с 11 музыкантами. Его первый дирижер и художественный руководитель Ахмет Жубанов собирал таланты по крупицам. Вот так, к примеру, попал в оркестр Нургиса Тлендиев, который в то время, возможно, и не помышлял о профессиональной музыкальной карьере.

...Однажды Жубанов, прогуливаясь по улице, услышал доносившиеся откуда-то сверху звуки виртуозной игры на домб­ре. Он поднял голову – на крыше дома сидел мальчишка с инструментом в руках. Встретившись с юным дарованием, именитый музыкант, конечно же, сделал все, чтобы мальчик попал в оркестр. По прошествии многих десятилетий Нургиса Тлендиев создал еще один оркестр – «Отрар сазы», продолживший линию, начатую оркестром имени Курмангазы. А тогда, чтобы юноша мог играть во взрослом коллективе, ему приписали два года. Сделать это было нетрудно: Нургиса был высокого роста, крепкого телосложения, а потому выглядел старше своих лет.

«Жубанов учил меня всему: любить и понимать музыку – народную и классическую, учил трудиться и находить радость от творчества, учил любить жизнь во всех ее проявлениях. Я обязан ему тем, кем я стал», – говорил позже музыкант о своем учителе.

Секреты колоссального успеха, выпавшего впоследствии на долю этого оркестра, историки музыки склонны объяснять организаторскими талантами его основателя – академика Ахмета Жубанова.

– Став в 1945 году ректором консерватории, он пригласил заменить его на посту главного дирижера и художественного руководителя оркестра Шамгона Кажгалиева, в ту пору еще студента, – рассказывает известный домбрист Отепберген Хамзин, проработавший в коллективе более 40 лет концертмейстером и солистом. – Тот ответил категорическим отказом и в первый, и во второй раз. На третий раз ректор пригрозил подающему надежды скрипачу: «Не возьмешь оркестр – исключу». А тот боялся не зря. В оркестре в те годы играли такие виртуозы, как Нургиса Тлендиев, Фатима Балгаева, другие будущие знаменитости. Они тоже были еще студентами. Но тот факт, что этот состав – цвет казахской национальной музыки, ни у кого уже тогда не вызывал сомнений.

Некоторые музыковеды склонны утверждать, что оркестровая игра не присуща казахской музыкальной культуре.

Отепберген Хамзин сегодня с удовольствием цитирует все, что когда-то было сказано в адрес родного коллектива. Нап­ример, слова министра культуры Татарстана, сказанные в 2002 году: «Я против того, чтобы на народных инструментах играли классические произведения, но оркестр имени Курмангазы составляет исключение. Он играет как симфоничес­кий оркестр». Когда наш оркестр играл перед американскими конгрессменами в 2005 году, то один из сенаторов сказал: «Я в течение двух часов слушал райскую музыку».

– Оркестр имени Курмангазы обладает богатейшими, многообразными и безграничными возможностями, – считает дирижер Юрий Дороховский. – Это проявляется в исполнении кюя – уникального в музыкальном мире явления. Его феномен состоит в том, что это всегда программное произведение. Взять, к примеру, любой из кюев Курмангазы. Это, по существу, симфонические поэмы-картины, которые прекрасно ложатся на оркестровое исполнение. Нам есть с чем выйти в большой мир. Подтвержу это еще одним примером. Когда оркест­ром имени Курмангазы дирижировал Леонид Шаргородский, то, услышав однажды, как кто-то из музыкантов играет кюй Курмангазы «Кішкентай», заинтересованно спросил, что это за произведение. Ему сделали буквальный перевод – «Маленький». «Нет, это не маленький кюй, это целая симфоническая поэма», – ответил дирижер. Мой учитель по дирижированию Фуат Мансуров сказал в один из приездов в Алматы, что он объездил весь мир, но такого музыкального коллектива, как оркестр имени Курмангазы, не встречал нигде. Поэтому я и уверен, что если мы будем активно пропагандировать свое национальное музыкальное наследие, Казахстан станет узнаваемой страной.