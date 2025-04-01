Ключевые вопросы, касаю­щиеся посевной кампании, обсудили земледельцы Северного Казахстана в ходе семинара-совещания с участием министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова. Основной акцент был сделан на своевременности сроков работ, модернизации агросектора и государственной поддержке.

Фото акимата СКО

Государство продолжает оказывать аграриям необходимую поддерж­ку. В этом году благодаря раннему финансированию в размере 60 млрд тенге через СПК «Солтүстік» и «КазАгро­Финанс» хозяйства смог­ли заранее приобрес­ти семена, удоб­рения, топливо, а также провести ремонт техники.

В 2025 году в Северо-Казахстанской области планируется засеять 2,5 млн га пшеницы, а посевы масличных культур увеличить на 85 тыс. га, доведя их клин до 760 тыс. га.

Внесение 333 тыс. тонн минеральных удобрений (что на 30% больше по сравнению с прошлым годом) позволит повысить урожайность. Для эффективной посевной подготовлено 470 тыс. тонн семян, на поля выйдут 4 000 высокопроизводительных машин и 1 500 современных посевных комплексов. Кроме того, фермеры получат возможность приобрести 3 000 единиц новой техники на 87 млрд тенге. Государство выделит 52 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене.

Участники семинара ознакомились с экспертными рекомендациями, современными аграрными технологиями и передовыми методами ведения весеннего сева. Глава региона Гауез Нурмухамбетов подчерк­нул необходимость организованного проведения посевной кампании, используя качественные семена, современные технологии и технику.

Отдельное внимание уделено диверсификации посевов – акцент теперь делается на маржинальные культуры, такие как масличные и овощные. Помимо этого, увеличатся площади под кормовые культуры, что обеспечит более стабильную кормовую базу животноводства. Фермеров также призвали внедрять водосберегаю­щие технологии, учитывая климатические особенности региона.

В Северо-Казахстанской области второй год успешно реа­лизуется программа «Ауыл аманаты», направленная на развитие сельского предпринимательства и повышение продовольственной безопас­ности. В прошлом году на нее было выделено 1,8 млрд тенге, что позволило профинансировать 236 проектов и создать 249 новых рабочих мест. Один из ярких примеров – ИП «Семейная ферма» в селе Бесколь Кызылжарского райо­на. Предприятие организовало перепелиную ферму, оборудованную инкубаторами. Сегодня хозяйство насчитывает 500 голов перепелок техасской и эстонской пород. Доход семьи с 200–230 тыс. тенге вырос до 520 тыс. тенге в месяц.

Нынче финансирование прог­раммы увеличат до 2,8 млрд тенге, это позволит выдать 470 микрокредитов и создать 480 новых рабочих мест. Ожидается, что программа продолжит стимулировать развитие новых предприятий, укрепит кооперацию среди фермеров.

В целом успешное проведение весенней посевной в сочетании с осуществлением мероприятий в рамках «Ауыл аманаты» станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса Северного Казахстана и обеспечении его продовольственной безопас­ности.