Казахстану следует ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов. С учетом современных реалий необходимо сделать фокус на криптовалютах. Эти поручения озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

Президент также подчерк­нул, что наряду с очевидными плюсами и возможностями тотальная цифровизация, в том числе и банковской сферы, несет в себе определенные вызовы. Кибермошенничество в последние годы стало одной из серьезных угроз финансовой безопасности граждан и государства. Набирают обороты преступления с криптовалютными активами.

Сложность их раскрытия не только в том, что интернет-мошенники проворачивают свои преступные схемы, находясь на территории других стран. Система цифровых денег децентрализована, никем не управляется. Поэтому зачас­тую в возврате денег законопослушным гражданам задействована не только полиция, но и другие ведомства.

По словам начальника управления по противодейст­вию киберпреступности ДП ЗКО Артура Мусагалиева, так как преступления совершаются путем перевода денежных средств через счета банков второго уровня или путем оформления онлайн или офлайн-кредитов, а также похищаются с использованием цифровых активов, киберполиция активно сотрудничает с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и департаментом экономических расследований. Серьезным подспорьем стал и Антифродцентр – система, в режиме реального времени выявляющая и блокирующая подозрительные транзакции как денежных средств, так и цифровых активов.

На семинаре-совещании под председательством заместителя начальника следственного департамента МВД РК Самата Аисова следователи, оперативные сотрудники и криминалисты из прокуратуры и подразделений полиции ЗКО, Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей подробно рассмат­ривали актуальные тенденции преступлений, связанных с криптовалютой, изучали основы технологии блокчейн и криптоаналитики, методы выявления криптоактивов, полученных преступным путем, а также способы отслеживания цифровых транзакций. Участникам были разъяснены правовые и методические особенности расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты.

Спикерами семинара стали как отечественные эксперты, занимающиеся расследованием киберпреступлений, так и специалисты из ОАЭ, Болгарии и Австрии, которые в онлайн-режиме поделились международным опытом и современными технологичес­кими решениями в данной сфере. Мероприятие способствовало повышению уровня теоретических знаний по криптовалюте, закреплению практических навыков борьбы с мошенническими схемами, а также укреплению взаимодейст­вия между следст­венными, оперативными и криминалис­тическими подраз­делениями регионов.