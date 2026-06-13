Как обезопасить ребенка

коллаж Натальи Ляликовой с помощью Gemin

Представители сферы образования, полиции и прокуратуры говорят о чрезмерной нагрузке школьных психологов и нехватке специалистов, а также о том, что если подросток не получает должного воспитания дома, то это неизбежно приводит к последствиям. И речь не только о неблагополучных семьях.

– В регионе Центр психологичес­кой поддержки при областном управлении образования открылся год назад. Причиной его появления стало увеличение числа случаев стресса, депрессии, тревожности, буллинга и насилия среди подростков, которые оказывают серьезное влияние на их психическое здоровье и требуют сис­темной профилактики. Суицидальные попытки и факты травли среди несовершеннолетних превратились в острую социальную проблему, требующую не только внимания, но и профессионального подхода. Центр был создан как раз для того, чтобы оказывать психологическую поддержку детям, ставшим жертвами нарушений их прав, – рассказывает специалист этого учреждения

Бибигуль Уалиханкызы.

Подростковый возраст сам по себе эмоционально сложный период. В это время ребенок особенно остро воспринимает критику и конфликты. К наиболее распространенным причинам проблем работник центра относит напряженные отношения в семье и отсутствие эмоциональной поддержки. Влияют трудности в школе, буллинг, непонимание со стороны сверстников, страх не оправдать ожидания взрослых.

– Серьезным фактором становятся чувство одиночества, низкая самооценка, сравнение себя с другими, особенно в социальных сетях. Многие подростки начинают считать себя недостаточно успешными и красивыми. Если к этому добавляются тревожность и стресс, ребенок теряет чувство безопасности и может замкнуться в себе, – отмечает Бибигуль Уалиханкызы.

По ее мнению, буллинг – одна из самых опасных форм психологического давления на подростков. Когда они регулярно сталкиваются с насмешками, агрессией, оскорблениями или социальной изоляцией, то начинают думать о собственной ненужности. Они верят, что проблема именно в них. Особенно тяжело дети переживают публичное унижение и кибербуллинг, когда травля продолжается через соцсети и мессенджеры. Все это может привести к серьезным последствиям. Поэтому важно не обесценивать переживания школьников.

Профилактика в этом деле должна быть системной. Сегодня большую роль играет работа педагогов-психологов. В Атырауской области этому направлению уделяется серьезное внимание. Для специалистов проводятся обучающие семинары по консультированию детей и подростков. Они изу­чают современные методы, техники общения, модели психологической помощи, обмениваются опытом и разбирают практические ситуации.

В регионе организуют и тренинги для взрослых. Их цель – укрепление эмоциональной связи между родителями и детьми, профилактика аутодеструктивного поведения и развитие доверительного общения в семье. Во время таких встреч мамы и папы узнают о психологических особенностях подростков, учатся понимать их эмоции, замечать тревожные сигналы и правильно реагировать на них.

– Сейчас активно используются элементы арт-терапии, психологических игр, техники эмоциональной разгрузки. Такие занятия помогают несовершеннолетним научиться понимать свои эмоции, снижать внутреннее напряжение и выражать переживания безопасным способом, – подчеркнула Бибигуль Уалиханкызы.

Отметим, что с прошлого года во всех школах, детских садах и колледжах страны возобновлены занятия по личной безопасности. Они нацелены на обучение правильным действиям в сложных ситуациях и формирование ответственного отношения к собственной жизни и здоровью. Для каждого возрас­та свой набор тем. Дошкольные учреж­дения – номера экстренных служб, правила на площадках и в игровых цент­рах. Начальные классы – безопас­ность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных. Среднее звено – буллинг и кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, ответственность за поступки. Для старшеклассников и учащихся колледжей – финансовая грамотность, защита от мошенников, рис­ки онлайн-игр, безопасные условия труда, знание прав и обязанностей.

Уроки проходят еженедельно в рамках классного часа по 10 минут с повторением каждой темы триж­ды в год. В программу вовлечены педагоги, психологи, а также представители полиции, МЧС и медицины. Как отметили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, практика показала, что такие занятия снижают тревожность у детей и помогают им вырабатывать устойчивые навыки безопасного поведения в реальной жизни и онлайн.