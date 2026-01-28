– Нурлан Кудиярович, Конституция – документ стабильности, некая константа. Принято считать, что ее изменение не есть фактор стабильности. С другой стороны, мы понимаем: мир так стремительно меняется, что не реагировать на эти изменения – значит стагнировать. Как, по-вашему, где проходит граница между конституционной стабильностью и необходимостью парламентской реформы?

– Конституция Республики Казах­стан сыграла и продолжает играть конструктивную стабилизирующую роль в развитии общества и государства. Являясь основным источником права, она определяет базовые права и свободы граждан, а также устанавливает юридические основы формирования и функ­ционирования правового государства.

Важно отметить, что Основной закон может изменяться и эволюционировать в ответ на потребности развивающихся общественных отношений и с учетом складывающихся политических и социально-экономических условий. Это обеспечивает его актуальность и соответствие современным условиям.

Конституционная история независимого Казахстана свидетельствует, что эффективное развитие государственности проблематично без конституционных преобразований, выступающих в качест­ве важнейшей основы совершенствования политической системы общества и повышения эффективности механизма государственного управления. Все изменения в Конституции Казахстана соответствовали требованиям времени и способствовали развитию страны.

Следует отметить, что большинство стран меняли свои конституции, чтобы соответствовать современным запросам общества, расширить права человека и усилить гарантии их реализации, а также охватить новые актуальные сферы. К примеру, Основной закон Швейцарии 1999 года подвергался изменениям 10 раз, в Бельгии Конституция 1994 года модернизировалась на протяжении 12 лет и вносились поправки 29 раз.

Таким образом, конституционные изменения необходимы для полноценного развития государства, а также отражения интересов нового поколения.

Полагаю, что граница между конституционной стабильностью и парламентской реформой проходит не по линии «менять или не менять», а по линии «что именно меняется». Однозначно здесь не ставится под сомнение фундамент – независимость государства, унитарность и территориальная целостность рес­публики, форма ее правления, светский характер государства, приоритет прав и свобод человека. Эти основы, заложенные в Конституции 1995 года, остаются неизменными и не подлежат пересмотру.

На заседании Национального курултая Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил ориентиры для дальнейшего развития политической системы страны. Глава государства отметил: «Ключевая цель – укрепить институцио­нальный каркас государства, создать устойчивую политическую систему на основе концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Предстоящая парламентская реформа – это важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной, продиктованная логикой государственного развития и запросами общества. Уверен, что реформа позволит усилить потенциал нашей страны, обеспечить новый ритм и повысить качество проводимых в стране социально-экономических преобразований.

– На Ваш взгляд, поручения Президента о реформе – это эволюция системы или попытка наверстать упущенное?

– Поручения Президента о проведении парламентской реформы, на мой взгляд, следует рассматривать прежде всего как эволюционный этап развития политической системы, а не как попытку компенсировать упущенные возможности прошлого. Конституционная модель, сформированная в середине 1990-х годов, отвечала реалиям того времени. В условиях становления независимого государства, отсутствия устойчивых политических институтов и необходимости сохранения управляемости страны была объективно востребована сильная президентская власть. Эта модель позволила обеспечить стабильность, целостность и поступательное развитие Казахстана в сложный переходный период.

Вместе с тем ни одна политическая система не может оставаться неизменной на протяжении десятилетий. По мере развития государства меняется структура общества, уровень политической культуры, характер общественных запросов. Современный Казахстан – это уже другое общество: более зрелое, более открытое, с возросшей ролью регионов, партий, общественных объединений и экспертного сообщества.

Именно в этом контексте Президент последовательно подчеркивает необходимость адаптации политической системы к новым условиям. Он неоднократно отмечал, что реформы должны носить системный и продуманный характер, быть направлены не на демонтаж сущест­вующих институтов, а на повышение их эффективности и устойчивости.

Предлагаемые изменения не являются резким поворотом или отказом от ранее выбранного курса. Напротив, они логично продолжают конституционные реформы 2022 года, направленные на выстраивание более сбалансированной модели власти, усиление роли Парламента и повышение подотчетности исполнительных органов. Это последовательный и осмысленный процесс, основанный на анализе накопленного опыта и объективных потребностей общества.

Таким образом, речь идет не о попытке наверстать упущенное, а о переходе к следующему этапу политической модернизации, где устойчивость государства обеспечивается не только силой вертикали власти, но и зрелостью институтов, их взаимным балансом и ответственностью перед гражданами.

– За счет каких реальных полномочий должен усилиться Парламент?

– Усиление Парламента предполагается не декларативно, а за счет конкретных и содержательных полномочий, которые качественно меняют его роль в системе государственной власти.

Прежде всего речь идет о расширении участия Парламента в формировании ключевых государственных институтов. Предоставление ему решающей роли в согласовании и избрании членов Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты означает включение высшего представительного органа в формирование правовой и контрольной инфраструктуры государства. Это позволяет Парламенту стать реальным элементом системы сдержек и противовесов, а не только органом законотворчества.

Вторым важным направлением является самостоятельность формирования Парламента. Отказ от президентской и иных специальных квот принципиально меняет характер его легитимности. Парламент, сформированный исключительно через выборы, становится прямым отражением воли граждан и несет политическую ответственность исключительно перед избирателями. Это усиливает доверие к представительной власти и повышает ее общественную значимость.

Третьим фактором усиления является реформа процедур парламентской деятельности. Введение многоэтапного порядка рассмотрения законопроектов, оптимизация структуры комитетов, акцент на предварительное концептуальное обсуждение законопроектов направлены на повышение их качества. Парламент в таком формате становится площадкой для содержательной дис­куссии, экспертного анализа и учета различных точек зрения.

Глава государства подчеркивал, что эффективность Парламента определяется не количеством депутатов или объемом принятых законов, а качеством законодательной работы и ответственностью за принимаемые решения. Именно на достижение этой цели и направлены предлагаемые изменения.

Таким образом, усиление Парламента предполагается за счет реальных кадровых, институциональных и процедурных полномочий, которые позволяют ему выполнять ключевую функцию – быть эффективным представительным органом, обеспечивающим законодательное сопровождение масштабных преобразований и баланс между ветвями власти.

– Есть ли в действующей Конституции неиспользованные возможности для усиления КПД Парламента или они уже исчерпаны?

– В этом году Парламенту Казахстана исполняется 30 лет. За этот период он состоялся как орган представительной демократии и сыграл ключевую роль в обеспечении стабильности и поступательного развития государства, а также в формировании законодательной базы страны.

Парламентом за тридцатилетний период были приняты более 3 400 законов, направленных на регулирование важнейших сфер общественной жизни. Ратифицировано более 1 400 международных договоров, обеспечивших интеграцию нашей страны в мировое сообщество и укрепление отношений в правовых и экономических сферах.

Кроме того, за прошедшее время Парламент эффективно реализовал возложенные на него конституционные полномочия по принятию республиканского бюджета, осуществлению парламентского контроля путем утверждения отчета об его исполнении, назначению должностных лиц государственных органов, укреплению международного сотрудничества.

Таким образом, учитывая свой опыт работы в высшем представительном органе, могу с уверенностью отметить, что Парламент в полной мере реализовывает возложенные на него функции.

Я всецело поддерживаю инициативу Главы государства и уверен, что предстоя­щая парламентская реформа усилит потенциал нашей страны, обеспечит новый ритм и качество проводимых в стране социально-экономических преобразований.

– Как Вы считаете, реформа усиливает баланс ветвей власти или лишь перераспределяет ответственность?

– Предложенная Президентом страны конституционная реформа направлена не на формальное перераспределение полномочий между ветвями власти, а на выстраивание более сбалансированной, устойчивой и предсказуемой системы государственного управления. В ее основе лежит понимание того, что эффективность государства в современных условиях определяется не концентрацией функций в одном центре, а силой государственных институтов, их профессионализмом и качеством взаимодействия между собой.

Предстоящая реформа отражает стремление к институциональному развитию, при котором решения принимаются не ситуативно, а на основе выверенных процедур, ответственности и долгосрочных приоритетов. Именно через укрепление государственных институтов закладываются основы устойчивости политической системы и доверия граждан к государству.

Особое значение в этом контексте придается усилению роли Парламента как ключевого института представительной демократии. В свою очередь Парламент призван не только принимать законы, но и обеспечивать содержательное обсуждение общественно значимых вопросов, участвовать в формировании государственной политики и осуществлять эффективный контроль за ее реализацией. Это предполагает более глубокую проработку законодательных инициатив, открытые и содержательные дискуссии, а также учет разных точек зрения, что в конечном итоге повышает качество принимаемых решений.

Тем самым усиливается связь между запросами общества и деятельностью исполнительной власти, а Парламент становится важным каналом общественного диалога и обратной связи. Это особенно важно в условиях усложнения социально-экономических процессов и роста ожиданий граждан к качеству государственного управления.

В выступлениях Главы государства, в том числе на прошедшем V Нацио­нальном курултае, последовательно подчеркивается, что дальнейшее развитие политической системы Казах­стана строится на концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Эта формула предполагает не ослабление президентской власти, а институциональное укрепление всех ветвей власти и четкое разграничение их конституционных полномочий. Каждая из них действует в рамках своей компетенции и несет за это конкретную политическую и правовую ответственность перед государством и обществом.

Укрепление Парламента выражается не только в расширении отдельных процедурных возможностей, но прежде всего в повышении качества законо­творчества и парламентского контроля, развитии механизмов подотчетности Правительства и повышении прозрачности принимаемых решений. Такой подход позволяет минимизировать риски односторонних и ситуативных решений, способствует более взвешенной оценке последствий принимаемых мер и формированию долгосрочной государственной политики.

Важно отметить, что усиливающийся Парламент не противопоставляется другим ветвям власти, а становится их системным партнером в процессе государственного управления. Предлагаемые изменения направлены на формирование устойчивой модели взаимодействия, основанной на балансе, взаимном доверии и ответственности перед обществом.

Полагаю, что предлагаемая конституционная реформа позволит сформировать более зрелую модель политического управления, в которой баланс ветвей власти обеспечивается не за счет формального перераспределения полномочий, а через последовательное усиление институтов, прозрачность процессов принятия решений и ориентацию на долгосрочные интересы государства и общества.

– Назовите три основных нормы, которые приведут к эффективности парламентской реформы...

– Сегодня, когда общество предъявляет высокие требования к прозрачности, подотчетности и эффективности государственных институтов, усиление Парламента и совершенствование взаи­модействия ветвей власти становятся ключевыми условиями успешного управления страной.

В основе реформы лежит принцип укрепления государственных институтов и повышения качества их работы. Эффективное управление строится на четких процедурах, профессионализме органов власти и налаженном взаимодействии между ветвями, что обеспечивает предсказуемость решений и устойчивость политической системы.

Реформа направлена на создание условий, при которых Президент, Парламент и Правительство действуют согласованно, реализуя долгосрочные интересы государства и общества, а законодательный процесс становится более содержательным и прозрачным.

Можно выделить следующие три основные направления, которые обеспечат эффективность парламентской реформы.

Первое – исключительно выборный характер Парламента. Отказ от специаль­ных назначений и квот означает, что Парламент формируется только волей граждан. Это основа политической легитимности и подлинной ответственности депутатов перед обществом.

Второе – реальные кадровые полномочия. Участие Парламента в формировании судебных и контрольных органов превращает его в важнейший элемент системы сдержек и противовесов. Без этого любые разговоры о влиянии Парламента остаются риторикой.

Третье – качественные процедуры законотворчества. Многоэтапное рассмотрение законопроектов, ограниченное число комитетов, ориентация на содержание, а не на скорость – все это возвращает Парламенту его ключевую функцию – быть центром осмысленного законодательного процесса.

На мой взгляд, в совокупности эти направления позволят сформировать влиятельный Парламент, способный качественно участвовать в управлении страной, усилить баланс ветвей власти, повысить доверие общества и будут способствовать реализации долгосрочных интересов государства и граждан.