Как по маслу

В Казахстане в 4,8 раза возрос объем экспорта подсолнечного масла.

В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка, стабилизации цен и загрузки перерабатывающих предприятий Министерством сельского хозяйства в сентябре 2021 года были введены ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного.

Как сообщает пресс-служба главного аграрного ведомства, в результате по итогам 2021 года объемы производства масла подсолнечного рафинированного увеличились на 10,2% в сравнении с 2020-м.

За прошедший период 2022 года объем экспорта подсолнечного масла возрос в 4,8 раза в сравнении с аналогичным перио­дом прошлого года (140,7 тыс. тонн против 28,9 тыс. тонн).

Ежегодно порядка 60% от общего объема экспорта поставляется в Узбекистан, при этом наблюдается расширение рынков сбыта данного вида продукта. Помимо традиционных Узбекистана, Афганистана, Таджикистана и Китая, отгрузки осуществлялись также в Чехию, Литву, Турцию.

Для стимулирования развития сырьевой базы оказываются меры господдержки производителям масличных культур (субсидируется сдача маслосемян на переработку, приобретение семян, удобрений, пестицидов), благодаря чему в 2021-м площади посева подсолнечника увеличились на 200 тыс. га. В текущем году их планируется расширить на 20,7 тыс. га.