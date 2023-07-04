Как повлияло ограничение электроэнергии на работу месторождения "Каражанбасмунай"

О текущей ситуации с аварийными сбоями электроснабжения на нефтяном месторождении Каражанбас сообщили в пресс-службе АО "Каражанбасмунай", передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы АО "Каражанбасмунай"

Как отметили в компании, суммарное ограничение электроэнергии для производственных объектов месторождения Каражанбас составляет 21,5 из 29 МВт. В связи с ограничением в простое находятся следующие технологические установки: парогенераторные установки – 40 из 40 ед; газокомпрессорные установки – 8 ед; добывающие скважины – 2000 из 2900; опреснительный завод; дожимная насосная станция № 2 - производительность понижена до 30% от номинальной; блочная кустовая насосная станция (БКНС) - насосы 7 из 10 единиц; цех подготовки и перекачки нефти - производительность понижена до 70% от номинальной, БКНС насосы - 3 из 11 ед.

"В этом году суммарные прямые потери нефти, связанные с 22 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО "МАЭК", составили более 23 тысяч тонн. При этом, зафиксированы 8 случаев с ограничениями мощности более 85% от нормальной. Кроме того, растёт средняя продолжительность времени действия ограничений", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 3 июля из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла аварийная остановка АНПЗ. Сейчас подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод восстановлена.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и в кратчайшие сроки привести эти предприятия в рабочее состояние.