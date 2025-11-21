Главная тема

Природа стала главной темой для Владислава Якушкина отнюдь не случайно – она вошла в его жизнь, можно сказать, с детства.

– Мой отец был геологом, посто­янно уезжал в экспедиции и брал меня с собой. Позже я окончил Томский университет по специальности «зоолог» и долгое время работал в Институте зоологии Казахской Академии наук. Эта работа тоже предполагала экспедиции, в результате я объездил не только Казахстан, но и практически всю Центральную Азию.

Мне довелось побывать и в самой низкой точке страны – впадине Карагие, что на полуострове Мангистау, и на самой высокой точке – пике Хан-Тенгри, расположенной на стыке границ Казахстана, Кыргызстана и Китая, – рассказывает Владислав Якушкин.

Вообще на территории нашей республики расположено несколько горных систем, в частности, такие знаменитые как Алтай, Джунгарский Алатау и Тянь-Шань.

Что же касается флоры и фау­ны, то об их многообразии свидетельствуют сами цифры: у нас произрастают около 6 тыс. видов растений, обитают 180 видов млекопитающих животных, около 500 видов птиц, столько же разновидностей рептилий, свыше 100 видов рыб, более 100 тыс. видов насекомых… При этом надо особо отметить, что целый ряд этих животных и растений­ можно увидеть только в нашей стране, многие занесены в международную и казахстанскую Красные книги.

Иди и смотри!

Долгое время Владислав Якушкин был помощником знаменитого исследователя природы, профессора Павла Мариковского, у которого прошел очень хорошую школу.

– Я уже тогда много фотогра­фировал и однажды увидел конский череп, в котором сидел каракурт. Мариковский прошел мимо, а я не только это заметил, но и сделал снимок. Впоследствии на очередном конкурсе получил за него первое место. Понимаете, в фотографии очень важно уметь видеть. Я очень люблю фильм про Дерсу Узала, знаменитого таежного охотника, главного героя одноименного романа Владимира Арсеньева. Так вот, Дерсу Узала говорил: «Глаза есть – видеть нету». Это выражение означает, что у человека есть глаза, но он не способен увидеть то, что порой находится рядом, – продолжает рассказ Владислав Якушкин.

Когда распался Союз и Институт зоологи практически перестали финансировать, Якушкин пошел работать фотокорреспондентом в издательство «Кайнар».

– Мне помогало то, что я был профессиональным зоологом, поэтому, как говорится, знал предмет. В отличие от других фотографов, которые порой не могли определить вид зверя, не говоря уже о растительном мире. А для меня это была если и не открытая полностью, но знакомая книга, – поясняет он.

Не случайно тексты в своей главной книге «Жемчужины природы Казахстана» Владислав­ Якушкин писал сам, в ней есть поразительные по своей необычности «портреты» животных, пейзажи, птицы, насекомые, растения… Очень много настолько редких кадров, каких у других фотографов вы не увидите. Скажем, фото белого каракурта, которое он сделал давно, став первым фотографом в мире, который запечатлел этот вид.

– Причем наш белый каракурт – это не альбинос, как можно было бы подумать, это совершено другой, очень редкий вид, который обитает на юге Казахстана. Кстати, наш каракурт никакого отношения к черной вдове не имеет: как известно, после спаривания самка каракурта поедает самца, за что ее и называют черной вдовой. Это тоже отдельный вид.

Я вообще не устаю восхищаться природой Казахстана. Вот, скажем, тот же Балхаш – древнейший водоем, который обозначен почти на всех старинных картах. Когда-то через Балхаш пролегал Великий шелковый путь. Как мне рассказывал отец, много лет назад в эти края ходили за медью, которая тогда ценилась едва ли не выше, чем золото, потому что из нее изготавливали инструменты, – рассказывает фотохудожник.

Однажды ему довелось проходить этими путями и даже пролететь на дельтаплане. Это было, по воспоминаниям Владислава, просто здорово, потому что с высоты все четко видно: вот остатки старинной ирригационной системы, вот крепости, рядом с которыми были предместья, где селились люди...

– Или взять снимки Устюрта – это просто фантастика! Если сравнивать это место с американской долиной монументов, которую часто показывают в фильмах, так наше гораздо живописнее, – считает фотограф.

Действительно, когда смот­ришь на снимки Якушкина, например, на те, где запечатлены горы, возникает ощущение, что это не природные образования, а творение рук человеческих. То же плато Актогай, которое, по словам фотографа, образовано из отложений морских ракушек, что свидетельствует о том, что миллионы лет назад в этих мес­тах плескалось древнее море.

– Когда-то всю территорию Казахстана покрывал огромный океан Тетис, он потихонечку уходил, и весь Западный Казахстан – это дно древнего океана, поэтому здесь встречается много необычного, – говорит он.

Внимание, снимаю!

– Знаете, что самое трудное? Это снимать животных в дикой природе. Причем не важно, какое животное – важно показать его либо в движении, либо в каком-то необычном ракурсе. Вот у меня есть снимок, где кажется, что солнце лежит на рогах оленей. Я снимал и тугайных оленей – один из самых редких подвидов благородного оленя. Раньше они были распространены по всей Цент­ральной Азии, но потом их перебили из-за вкусного мяса. В 80-м году в Казахстан привезли пару десятков таких оленей из Таджикистана, они размножились, а в Таджикистане­ их уже нет, – продолжает Владислав Якушкин. – Или взять снежного барса: когда-то он считался очень экзотическим животным, но сейчас в заказниках установлены фотоловушки, что позволило получить много хороших фотографий. На моих снимках можно увидеть, как барс потягивается. А вы знаете, что потягивание и особенно зевок зверя – это признак угрозы? Сейчас барсы уходят все дальше в горы, как, впрочем, и другие животные, их вытесняет человек.

Владислав Якушкин вспомнил и довольно курьезный случай, когда чуть не стал добычей дикого медведя:

– Это было в природном заповеднике Аксу-Жабаглы, у меня была хорошая по тем временам немецкая техника, но у нее громко щелкал затвор. И вот как-то уехали мы с егерем далеко в горы, и там он увидел медведя. Причем это оказался редкий вид белокоготного медведя. Дело было весной, медведь был тощенький, но я очень обрадовался, ведь встретить такой вид – большая удача.

Я оставил егеря, вооруженного карабином, под кустом можжевельника, а сам решил подползти поближе к зверю. Медведь сидел, загребая лапой листья, и ел их. Я начал щелкать фотоаппаратом и ждать, когда он повернется в мою сторону. При этом я искал пути отхода на случай опасности: позади меня была небольшая горка, а я занимался альпинизмом и знал, что смогу забраться на нее.

Внезапно медведь поднялся и пошел вроде бы от меня, но неожиданного развернулся и со скоростью лошади бросился ко мне, встав между мной и этой скальной стенкой. Я тоже встал. Так несколько мгновений мы стояли, смотря друг на друга. А я знал, что медведи очень боятся шума, поэтому заорал так, что минуты через две охрип.­ Но медведь попался неграмотный, он, видимо, умных книжек не читал и не знал, что ему надо испугаться, поэтому встал во весь рост и тоже начал орать. Как зоолог я знал и то, что от хищников ни в коем случае нельзя бежать, потому что у них просыпается инстинкт преследования.

В общем, я перестал орать. Стою невдалеке от него. Нашарил камень, бросил в него, попал в живот – медведь даже не отреа­гировал. Я стал бросать камни побольше. Случайно один из них, отлетев, попал на осыпь скальной стенки, и она стала осыпаться. Медведь рявкнул, обернулся на шум, решив, что там кто-то есть, и потихоньку начал уходить.

А я продолжал стоять как вкопанный и, когда хищник наконец ушел, побежал так быстро, что, наверное, рекорд побил. Отбежал километра на два, отдышался и пошел за егерем, которому я несколько раз кричал, чтобы тот стрелял, но ответа не получил. Решил узнать, в чем дело, но, когда попытался сделать шаг, произошло необъяснимое – у меня уже не было страха, но ноги отказывались идти. Это я запомнил на всю жизнь. Потом все-таки пошел, прихожу, а егеря под кус­том нет, тут слышу, он кричит с верхушки горы: «Так смешно было смотреть, как вы друг на друга орали».

Царство цветов

Но не только животных фотографирует Влад Якушкин, у него немало снимков удивительных по красоте цветов. Ведь, как известно, Казахстан – родина тюльпанов. Их у нас 41 вид, большинство произрастает на юге Казахстана.

– Королем диких тюльпанов, несомненно, является тюльпан Грейга. Эти цветы имеют разнообразную окраску – от красной, кремовой до желтой. Причем иногда достигают огром­ной величины – представьте лепес­ток в 15 сантиметров! Этот вид тюльпанов является родоначальником более чем 200 сортов голландских тюльпанов. Сто лет назад в наши края приезжали голландцы, набрали здесь несколько мешков луковиц тюльпанов и увезли к себе. Это и составило так называемую азиатскую серию.

Вообще, Южный Казахстан,­ особенно горы Каратау, изобилуют редкими видами растений. Там очень много эндемиков, представителей древней флоры, в том числе и тропической. Среди них я бы выделил необычный по форме пурпурно-фиолетовый цветок – эминиум Лемана. Он так неприятно пахнет, что сразу отбивает желание прикос­нуться к нему, его гнилостный запах могут оценить разве что мухи. Еще один странный цветок – трубкоцвет завитковый. Его соцветия так странно закручены, что невольно задаешься вопросом: почему? Если затем, чтобы отличиться от других, то он явно преуспел, – рассказывает Якушкин.

А еще на его фото – многоликий мир бабочек, пташек, мелких зверьков и даже букашек. Разглядывать их – одно удовольствие. Всевидящий глаз фотохудожника открывает перед нами такой знакомый и в то же время незнакомый, даже загадочный лик казахстанской природы.

Не случайно работы Владислава Якушкина – призеры многих международных выставок. Когда в Швейцарии издавали книгу об альпийских пейзажах планеты, в нее вошли фотографии, сделанные им в Боровом.

Владислав Якушкин и сейчас не расстается с фотоаппаратом, продолжая пополнять свою уникальную коллекцию.