Как прошел День духовного согласия в Астане

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На встречу приехали руководители религиозных объединений, гости из США, Ливана, Индии, Швейцарии, Германии, России и Кыргызстана.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане ко Дню духовного согласия, который отмечают 18 октября, и Дню Республики состоялась международная конференция на тему «Духовное согласие – основа мира и единства в современном обществе», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

В мероприятии, организованном акиматом Астаны, НАО «Назарбаев Центр по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», а также Центром изучения религий города Астаны, приняли участие председатель маслихата города Ерлан Каналимов, заместитель акима Астаны Есет Байкен, автор идеи Дня духовного согласия, Заслуженный деятель РК Толеген Мухамеджанов.

Также присутствовали руководители религиозных объединений, гости из США, Ливана, Индии, Швейцарии, Германии, России и Кыргызстана.

Заместитель акима города Есет Байкен в приветственном слове особо отметил, что казахи всегда были народом, олицетворяющим единство.

«Благополучие всегда имеет большое значение для нашего народа. Именно поэтому в стране более 130 наций и народностей демонстрируют прекрасное видение мирного сосуществования и межрелигиозного согласия во всем мире. Мы должны укреплять наше единство каждый день, то есть мир и согласие должны стать образом жизни нашего народа, - сказал заместитель акима.

Напомним, 18 октября 1992 года состоялся первый Всемирный конгресс духовного согласия. Впервые в истории человечества за одним столом собрались представители всех религий, миротворческих движений и общественных организаций, известные ученые и деятели культуры, озабоченные вопросами духовности и человеческой жизни.

Участники этого собрания объявили 18 октября Днем духовного согласия – днем моратория на конфликты и разногласия, днем установления взаимопонимания между людьми, днем милосердия и помощи ближнему.

 

#Астана #конференция #гости #религии #День духовного согласия

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